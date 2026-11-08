Доверие жителей Латвии к информации общественных и коммерческих СМИ в этом году выросло, тогда как доверие к публикациям в социальных сетях снизилось. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиаграмотности населения, проведённого по заказу Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Информацию Латвийского общественного СМИ полностью или в основном достоверной считают 39% опрошенных — на шесть процентных пунктов больше, чем в 2025 году. Ещё 28% респондентов считают её частично достоверной, а 20% — полностью или преимущественно недостоверной. За год доля этих двух групп сократилась соответственно на девять и один процентный пункт.

Информации латвийских коммерческих СМИ доверяют 32% опрошенных — на восемь процентных пунктов больше, чем год назад. Частично достоверной её считают 37%, а недостоверной — 19% респондентов. Эти показатели снизились соответственно на 12 и один процентный пункт.

Совсем иная ситуация складывается с социальными сетями.

Информации в Facebook, YouTube, X, Instagram и TikTok доверяют лишь 10% жителей Латвии — на четыре процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

Частично достоверной информацию из социальных сетей считают 51% респондентов, что на 13 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя. Одновременно доля тех, кто не доверяет такому контенту, выросла на восемь процентных пунктов и достигла 30%.

Исследование показало, что доверие к латвийским общественным и коммерческим СМИ увеличилось во всех изученных группах населения, тогда как отношение к информации из социальных сетей стало более критическим.

Молодёжь стала заметно больше доверять СМИ

Наиболее существенный рост доверия к латвийским СМИ зафиксирован среди молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет.

Информации общественного СМИ доверяют 33% опрошенных молодых людей — на 11 процентных пунктов больше, чем год назад. Коммерческим СМИ доверяют 30%, причём за год этот показатель вырос сразу на 16 процентных пунктов.

Недоверие к этим источникам выразили 14–15% молодых респондентов.

Среди жителей в возрасте 65 лет и старше общественному СМИ доверяют 37%, а коммерческим — 28%. По сравнению с прошлым годом показатели увеличились соответственно на один и три процентных пункта. Недоверие выразили 16–17% опрошенных пенсионного возраста.

Нацменьшинства доверяют латвийским СМИ значительно меньше

Представители национальных меньшинств в целом относятся к латвийским СМИ более скептически.

Среди них как общественным, так и коммерческим СМИ доверяют лишь 20% опрошенных, тогда как 26% считают предоставляемую ими информацию недостоверной.

Впрочем, общая тенденция остаётся положительной: доверие к латвийским СМИ растёт и среди представителей других национальностей.

При этом представители нацменьшинств чаще доверяют информации из социальных сетей, чем опрошенные латыши.

Исследователи также установили, что латвийским общественным и коммерческим СМИ чаще доверяют люди с более высоким уровнем образования и материального благополучия.

Среди тех, кто пользуется программами и услугами Латвийского общественного СМИ, его информации доверяют 51% опрошенных — на десять процентных пунктов больше, чем год назад. Не доверяют 14%, что на четыре процентных пункта меньше прошлогоднего показателя.

Кому доверяют в вопросах отношений Латвии и России?

Результаты опроса свидетельствуют и о росте доверия к различным источникам информации, объясняющим отношения между Латвией и Россией.

Как и прежде, среди ведущих источников остаются официальные государственные учреждения, политологи и латвийские СМИ.

Латвийским СМИ в вопросах освещения латвийско-российских отношений доверились бы 25% опрошенных — на один процентный пункт больше, чем в 2025 году.

Особенно часто — более чем в 30% случаев — латвийские СМИ в качестве заслуживающего доверия источника выбирают молодёжь, латыши, материально обеспеченные жители, люди с высшим образованием, рижане и пользователи Латвийского общественного СМИ.

Политическим партиям не доверяют более 70% жителей

В то же время исследование подтверждает традиционно низкий уровень доверия населения к государственным институтам.

Большинство жителей Латвии не доверяют Кабинету министров и Сейму, а более 70% — политическим партиям.

Авторы исследования допускают, что столь низкое доверие к государственным структурам может отрицательно сказываться и на отношении общества к средствам массовой информации.