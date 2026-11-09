За первые девять месяцев 2026 года региональные автобусы и поезда в Латвии перевезли 31,05 млн пассажиров — на 413,5 тысячи меньше, чем годом ранее. Снижение затронуло оба вида транспорта, однако автобусы теряют пассажиров заметно быстрее железной дороги, свидетельствуют данные Автотранспортной дирекции.
В Латвии сократилось количество пассажиров, пользующихся региональным общественным транспортом. С января по сентябрь 2026 года на субсидируемых государством автобусных и железнодорожных маршрутах было перевезено 31,052 млн пассажиров.
Это на 413 500 человек, или 1,3%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные Автотранспортной дирекции (АТД), сообщает агентство LETA.
Автобусы теряют пассажиров быстрее поездов
За девять месяцев региональными автобусами воспользовались 15,023 млн пассажиров. По сравнению с прошлым годом их число сократилось на 272 700 человек, или 1,8%.
На железнодорожных маршрутах за тот же период было перевезено 16,029 млн пассажиров — на 140 800 человек, или 0,9%, меньше, чем годом ранее.
Таким образом, железная дорога по-прежнему перевозит больше пассажиров, чем региональные автобусы, а темпы снижения пассажиропотока на ней вдвое ниже.
|Вид транспорта
|Январь — сентябрь 2026 года
|Изменение за год
|Региональные автобусы
|15,023 млн
|−1,8%
|Региональные поезда
|16,029 млн
|−0,9%
|Всего
|31,052 млн
|−1,3%
В третьем квартале снижение ускорилось
В июле — сентябре 2026 года региональным общественным транспортом воспользовались 10,84 млн пассажиров. Это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Большая часть пассажирских перевозок пришлась на железную дорогу.
|Вид транспорта
|Пассажиров
|Доля
|Региональные поезда
|5,92 млн
|54,7%
|Региональные автобусы
|4,91 млн
|45,3%
|Всего
|10,84 млн
|100%
Пассажиропоток на региональных маршрутах в июле–сентябре 2026 года. Данные округлены. Источник: Автотранспортная дирекция (АТД).
В сентябре автобусы прибавили пассажиров, а поезда потеряли
При этом месячная динамика оказалась неодинаковой.
В сентябре по сравнению с августом количество пассажиров региональных автобусов выросло на 256 400 человек, или 16,6%. На железнодорожных маршрутах, напротив, было зафиксировано снижение на 33 600 пассажиров, или 1,7%.
Таким образом, несмотря на общее сокращение пассажиропотока за девять месяцев, в сентябре спрос на автобусные перевозки заметно увеличился по сравнению с предыдущим месяцем.
Год назад ситуация была другой
По итогам всего 2025 года региональный общественный транспорт Латвии перевез 41,78 млн пассажиров — на 795 930 человек, или 2%, больше, чем в 2024 году.
Однако уже тогда между автобусами и поездами наблюдалась существенная разница. Количество пассажиров региональных автобусов за 2025 год сократилось на 5%, до 20,46 млн человек. В то же время железнодорожные перевозки выросли на 10%, достигнув 21,32 млн пассажиров.
В 2026 году снижение затронуло уже оба вида транспорта, хотя на железной дороге оно пока остается сравнительно небольшим.
Автотранспортная дирекция отвечает за планирование регионального общественного транспорта, а также за реализацию государственной политики в сфере автомобильных перевозок и лицензирование перевозчиков.
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