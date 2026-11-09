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Автобусы теряют пассажиров быстрее поездов: как изменились поездки по Латвии 2 371

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: региональный автобус и пассажирский поезд Vivi
ФОТО: BB.LV/AI

За первые девять месяцев 2026 года региональные автобусы и поезда в Латвии перевезли 31,05 млн пассажиров — на 413,5 тысячи меньше, чем годом ранее. Снижение затронуло оба вида транспорта, однако автобусы теряют пассажиров заметно быстрее железной дороги, свидетельствуют данные Автотранспортной дирекции.

В Латвии сократилось количество пассажиров, пользующихся региональным общественным транспортом. С января по сентябрь 2026 года на субсидируемых государством автобусных и железнодорожных маршрутах было перевезено 31,052 млн пассажиров.

Это на 413 500 человек, или 1,3%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные Автотранспортной дирекции (АТД), сообщает агентство LETA.

Автобусы теряют пассажиров быстрее поездов

За девять месяцев региональными автобусами воспользовались 15,023 млн пассажиров. По сравнению с прошлым годом их число сократилось на 272 700 человек, или 1,8%.

На железнодорожных маршрутах за тот же период было перевезено 16,029 млн пассажиров — на 140 800 человек, или 0,9%, меньше, чем годом ранее.

Таким образом, железная дорога по-прежнему перевозит больше пассажиров, чем региональные автобусы, а темпы снижения пассажиропотока на ней вдвое ниже.

Вид транспорта Январь — сентябрь 2026 года Изменение за год
Региональные автобусы 15,023 млн −1,8%
Региональные поезда 16,029 млн −0,9%
Всего 31,052 млн −1,3%

В третьем квартале снижение ускорилось

В июле — сентябре 2026 года региональным общественным транспортом воспользовались 10,84 млн пассажиров. Это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть пассажирских перевозок пришлась на железную дорогу.

Вид транспорта Пассажиров Доля
Региональные поезда 5,92 млн 54,7%
Региональные автобусы 4,91 млн 45,3%
Всего 10,84 млн 100%

Пассажиропоток на региональных маршрутах в июле–сентябре 2026 года. Данные округлены. Источник: Автотранспортная дирекция (АТД).

В сентябре автобусы прибавили пассажиров, а поезда потеряли

При этом месячная динамика оказалась неодинаковой.

В сентябре по сравнению с августом количество пассажиров региональных автобусов выросло на 256 400 человек, или 16,6%. На железнодорожных маршрутах, напротив, было зафиксировано снижение на 33 600 пассажиров, или 1,7%.

Таким образом, несмотря на общее сокращение пассажиропотока за девять месяцев, в сентябре спрос на автобусные перевозки заметно увеличился по сравнению с предыдущим месяцем.

Год назад ситуация была другой

По итогам всего 2025 года региональный общественный транспорт Латвии перевез 41,78 млн пассажиров — на 795 930 человек, или 2%, больше, чем в 2024 году.

Однако уже тогда между автобусами и поездами наблюдалась существенная разница. Количество пассажиров региональных автобусов за 2025 год сократилось на 5%, до 20,46 млн человек. В то же время железнодорожные перевозки выросли на 10%, достигнув 21,32 млн пассажиров.

В 2026 году снижение затронуло уже оба вида транспорта, хотя на железной дороге оно пока остается сравнительно небольшим.

Автотранспортная дирекция отвечает за планирование регионального общественного транспорта, а также за реализацию государственной политики в сфере автомобильных перевозок и лицензирование перевозчиков.

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#поезда #Латвия #автобусы #статистика #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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