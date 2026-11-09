В Латвии начался сбор подписей против возможного сокращения льгот на общественный транспорт для людей с инвалидностью, детей с инвалидностью и их сопровождающих. Инициатива появилась на портале Manabalss.lv после предложения Министерства сообщения ограничить государственную компенсацию стоимости проезда до 70%. Автор петиции также требует отменить действующие доплаты на региональных коммерческих рейсах.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за сохранение бесплатного проезда для людей с инвалидностью и их сопровождающих. Автор инициативы выступает против предложения Министерства сообщения, которое может привести к введению 30-процентной платы за поездки, сейчас полностью оплачиваемые государством. Об этом сообщает агентство LETA.

Представителем инициативы указан Раймонд Лейниекс-Пуке. Он предлагает Сейму сохранить действующие гарантии бесплатного проезда и устранить ситуацию, при которой некоторые пассажиры уже сейчас вынуждены доплачивать за билеты на региональные коммерческие рейсы.

Кому сейчас гарантирован бесплатный проезд?

Как напоминает автор инициативы, Закон об инвалидности предусматривает право на бесплатный проезд для нескольких категорий жителей.

В их число входят:

люди с I и II группами инвалидности;

дети с инвалидностью;

сопровождающие детей с инвалидностью;

сопровождающие людей с I группой инвалидности.

Эти гарантии закреплены в пункте 7 части первой статьи 12 Закона об инвалидности.

Однако предложенные Министерством сообщения изменения могут привести к тому, что пассажирам, имеющим право на бесплатный проезд, придется самостоятельно оплачивать часть стоимости билета.

Что изменится, если льготу сократят до 70%?

Министерство сообщения предложило один из вариантов финансирования регионального общественного транспорта, при котором государственная компенсация льготного проезда будет ограничена 70% стоимости билета.

Это означает, что пассажир, который сейчас пользуется транспортом бесплатно, должен будет оплачивать оставшиеся 30%.

Особенно ощутимыми такие изменения могут оказаться для семей с детьми с инвалидностью. Как указывает Лейниекс-Пуке, если ребенок не может самостоятельно пользоваться общественным транспортом и нуждается в сопровождении, семье придется платить сразу за два билета — ребенка и сопровождающего.

Автор инициативы считает, что подобные расходы могут существенно осложнить повседневные поездки людей, которым транспорт необходим для получения медицинских, образовательных и других услуг.

На некоторых рейсах доплачивать приходится уже сейчас

Инициатива касается не только возможного сокращения льгот с 2027 года, но и действующих правил региональных коммерческих перевозок. Как отмечает ее автор, если стоимость билета на коммерческом рейсе превышает установленный государством тариф для дотируемого регионального транспорта, разницу должен оплачивать сам пассажир.

Таким образом, даже человек, имеющий предусмотренное законом право на бесплатный проезд, в определенных случаях может столкнуться с необходимостью доплаты.

Лейниекс-Пуке предлагает устранить это различие, чтобы право на бесплатный проезд сохранялось и при выборе регионального коммерческого рейса.

Чего требуют от Сейма?

В инициативе содержатся два основных требования.

Первое — сохранить в полном объеме право на бесплатный проезд для всех категорий жителей, перечисленных в Законе об инвалидности, и отклонить предложение о введении для них 30-процентной доплаты.

Второе — отменить обязательную доплату разницы в стоимости обычного билета на региональных коммерческих рейсах для пассажиров, которым закон гарантирует бесплатный проезд.

Автор инициативы считает, что государственная гарантия должна действовать независимо от того, каким региональным рейсом пользуется человек.

Решение о сокращении льгот пока не принято

Ранее Министерство сообщения представило три варианта финансирования регионального общественного транспорта. Два из них предусматривают ограничение государственной компенсации льгот до 70%, тогда как третий позволяет сохранить действующую систему льгот и маршрутную сеть, но требует дополнительного финансирования из бюджета.

Против возможного сокращения льгот уже выступили омбудсмен Карина Палкова (о чем писал BB.lv), организации пациентов, объединение людей с инвалидностью и их друзей Apeirons, а также «Латвийская сеть благополучия детей». Омбудсмен призвала правительство не принимать решения, ухудшающие положение наиболее уязвимых групп общества, без тщательной оценки последствий и альтернатив.

Окончательное решение о финансировании общественного транспорта и возможном изменении льгот еще не принято.