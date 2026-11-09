Латвийские военные обнаружили беспилотник и направили за ним дрон-перехватчик, однако уничтожить цель не удалось. Министр обороны Райвис Мелнис признал, что помешали сложные процедуры согласования и, возможно, недостаток опыта. После инцидента порядок принятия решений изменили, предоставив больше полномочий группам перехвата непосредственно на местах.

После неудачной попытки сбить беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии на прошлой неделе, Национальные вооруженные силы пересмотрели порядок реагирования на подобные угрозы. Главное изменение — сокращение цепочки принятия решений, которая ранее могла замедлять действия военнослужащих.

Об этом в понедельник, 9 ноября, в программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» рассказал министр обороны Райвис Мелнис, сообщает агентство LETA.

Дрон обнаружили, но уничтожить не смогли

По словам министра, во время инцидента система наблюдения обнаружила беспилотник, после чего за ним был направлен дрон-перехватчик. Однако уничтожить цель не удалось.

Мелнис признал, что причиной могли стать как действовавшие процедуры согласования, так и недостаточный опыт военнослужащих в использовании новой системы.

Министр принес извинения жителям за то, что беспилотник не удалось сбить. При этом он подчеркнул, что на практике удалось проверить важные элементы системы: обнаружение цели и возможность поднять в воздух дрон-перехватчик.

Военным на местах дадут больше полномочий

После происшествия министр лично вместе с командирами на восточной границе пересмотрел всю цепочку принятия решений. В результате часть дополнительных мер предосторожности, ранее введенных самими военными, была отменена.

Теперь группы перехвата, которые непосредственно обнаруживают беспилотники и могут их уничтожить, получат более широкие полномочия действовать самостоятельно.

При этом центр управления сохранит возможность остановить операцию, если в зоне угрозы появится авиация союзников и возникнет риск для ее безопасности. По словам Мелниса, изменения должны позволить реагировать на беспилотники значительно быстрее.

Почему мешало согласование с авиацией НАТО?

Министр объяснил, что до сих пор при перехвате беспилотников Латвия также полагалась на авиацию союзников. Когда в одном районе одновременно действуют дрон-перехватчик и самолеты союзников, требуется дополнительная координация.

Это необходимо, чтобы попытка уничтожить беспилотник не создала угрозу для дружественной авиации. Однако согласование занимало время, что могло снижать эффективность перехвата.

После пересмотра процедур военные группы на местах смогут принимать решения быстрее, а центр управления — вмешиваться при возникновении угрозы безопасности союзников.

На восточной границе установили дополнительные радары

Мелнис также сообщил, что на восточной границе размещены дополнительные радиолокационные системы. Они должны обеспечить более раннее обнаружение беспилотников и дать военным больше времени для реагирования.

Система перехвата дронов была развернута в конце сентября, как и планировалось ранее. Сейчас военнослужащие продолжают осваивать ее использование.

На прошлой неделе на границе вместе с военными работали латвийские предприниматели, участвующие в совершенствовании технических решений.

Министр выразил надежду, что изменения процедур и дальнейшая доработка оборудования позволят в будущем успешно уничтожать обнаруженные беспилотники.

Ранее обломки беспилотника нашли в Алуксненском крае

На фоне обсуждения безопасности воздушного пространства продолжается расследование еще одного инцидента.

В лесу Лиепнской волости Алуксненского края были обнаружены предполагаемые обломки беспилотного летательного аппарата, который, возможно, упал 18 октября. В тот день в районе поступило сообщение о звуке, напоминающем взрыв.

Национальные вооруженные силы проанализировали данные систем наблюдения за воздушным пространством и получили сведения о возможном перемещении неопознанного объекта над территорией Латвии.

Военные совместно с Государственной полицией организовали поиски предполагаемого места падения. Они продолжались 18 и 19 октября, но затем были прекращены из-за недостатка информации, которая позволила бы подтвердить падение и определить местонахождение объекта.

Позднее местный житель сообщил полиции об обнаружении предполагаемых обломков в труднодоступном лесном районе. Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили находку.

В субботу вечером работа на месте происшествия была завершена, однако расследование продолжается.

Начат уголовный процесс и служебная проверка

В связи с обнаружением предполагаемых обломков беспилотника Государственная полиция начала уголовный процесс по главе 10 Уголовного закона Латвии — «Преступления против государства». Правоохранители поблагодарили местного жителя, который сообщил о находке.

В Национальных вооруженных силах также начата служебная проверка, в ходе которой оцениваются обстоятельства инцидента и решения, принятые ответственными должностными лицами.