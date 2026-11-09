Омбудсмен Латвии Карина Палкова призвала правительство отказаться от планов сокращения льгот на общественный транспорт для детей и людей с инвалидностью, пока не будут изучены все альтернативы. Один из предложенных вариантов предусматривает, что государство будет компенсировать только 70% стоимости билета вместо нынешних 100%. Одновременно проезд для пассажиров планируется подорожать в среднем на 10%. Однако окончательное решение еще не принято, а само Министерство сообщения предпочитает сохранить действующую систему льгот.

Попытки сократить расходы государственного бюджета не должны приводить к ухудшению положения наиболее социально уязвимых жителей Латвии. Особенно если речь идет о детях и людях с инвалидностью, для которых общественный транспорт нередко является единственным способом добраться до школы, больницы или социальных учреждений.

Такую позицию высказала омбудсмен Карина Палкова, комментируя предложения Министерства сообщения по изменению финансирования регионального общественного транспорта с 2027 года, сообщает агентство LETA.

Бюро омбудсмена уже представило официальные возражения на Портале проектов нормативных актов.

«За этими цифрами стоят люди»

По мнению Палковой, введение дополнительной платы за проезд для детей и людей с инвалидностью может рассматриваться лишь как крайняя мера, когда другие способы решения финансовых проблем исчерпаны.

«За этими цифрами стоят люди, для которых общественный транспорт зачастую является единственной возможностью получить основные услуги. Мы не должны допустить, чтобы из-за финансовых проблем государства людям приходилось отказываться от важных повседневных потребностей», — подчеркнула омбудсмен.

В ее бюро отмечают, что даже относительно небольшая доплата может стать существенной финансовой нагрузкой для семей, которые ежедневно пользуются общественным транспортом.

Особенно серьезными последствия могут оказаться для людей, которым необходимо регулярно посещать медицинские учреждения, учебные заведения или социальные службы.

Почему омбудсмен считает сокращение льгот проблемой?

В Бюро омбудсмена подчеркивают, что доступность общественного транспорта напрямую связана с реализацией основных прав человека. Речь идет не только о возможности передвигаться, но и о доступе к образованию, медицинской помощи, работе и участию в общественной жизни.

Конституция Латвии предусматривает особую защиту детей, включая детей с инвалидностью и оставшихся без родительского попечения. Международные нормы в области прав человека также требуют уделять приоритетное внимание защите уязвимых групп населения, в том числе в условиях экономических трудностей.

Поэтому, считает омбудсмен, сокращать социальные гарантии можно только после тщательной оценки последствий, необходимости и соразмерности такого решения.

Кроме того, из подготовленного Министерством сообщения доклада, по мнению бюро, неясно, были ли должным образом выслушаны люди, которых изменения затронут непосредственно.

Палкова призывает правительство не продвигать сокращение льгот до рассмотрения всех возможных альтернатив.

Какие изменения предлагает Министерство сообщения?

Министерство подготовило три варианта финансирования регионального общественного транспорта на ближайшие годы.

Они отличаются объемом необходимого государственного финансирования, возможными изменениями маршрутной сети и размером компенсации льготного проезда.

Вариант Стоимость билетов Льготы Маршрутная сеть Первый — без дополнительного финансирования +30% Компенсация до 70% Автобусы −14%, поезда −3% Второй — с сохранением маршрутов +10% Компенсация до 70% Без сокращений Третий — с дополнительным финансированием +10% Действующие льготы сохраняются Без сокращений

Первый вариант предполагает наиболее серьезные изменения. Если государство ограничится существующим базовым финансированием, региональную автобусную сеть придется сократить примерно на 14%, а объем железнодорожных перевозок по государственному заказу — на 3%.

Одновременно стоимость проезда вырастет в среднем на 30%, а государственная компенсация льгот будет ограничена 70%.

Второй вариант позволяет сохранить нынешнюю маршрутную сеть, но предусматривает повышение стоимости билетов в среднем на 10% и сокращение компенсации льготного проезда до 70%.

По оценкам министерства, такая мера позволила бы экономить около 6,9 млн евро ежегодно. В дальнейшем стоимость проезда планируется регулярно пересматривать.

Третий вариант, который само Министерство сообщения считает наиболее предпочтительным при наличии финансирования, предусматривает сохранение как существующей маршрутной сети, так и действующих льгот. Однако билеты и в этом случае подорожают в среднем на 10%.

Для реализации третьего варианта государству потребуется дополнительно около 15 млн евро в год.

Почему вообще возник вопрос о сокращении льгот?

Министерство сообщения объясняет необходимость изменений ростом расходов на общественный транспорт.

С 2024 года базовое финансирование из государственного бюджета остается на уровне 93,8 млн евро в год. При этом в 2026 году расходы на обеспечение транспортных услуг прогнозируются примерно в 109,9 млн евро. Таким образом, разница между базовым финансированием и ожидаемыми расходами составляет около 16,1 млн евро.

В министерстве отмечают, что затраты перевозчиков выросли из-за повышения заработной платы, цен на топливо, энергоресурсы и других расходов.

При этом предусмотренных бюджетом средств уже длительное время недостаточно для полного покрытия обязательств государства в сфере регионального общественного транспорта.

Против сокращения льгот выступают и общественные организации

Возражения против возможного ограничения льгот ранее высказали организации пациентов, объединение людей с инвалидностью и их друзей Apeirons, а также общество «Латвийская сеть благополучия детей». Омбудсмен присоединилась к этим возражениям, подчеркнув необходимость оценки социальных последствий.

В Министерстве сообщения также признают, что значительное сокращение региональных маршрутов может ухудшить доступность рабочих мест, образования, здравоохранения и других важных услуг.

Поэтому ведомство выступает за сохранение действующей транспортной сети и постепенное повышение эффективности системы.

Окончательный вариант финансирования предстоит выбрать Кабинету министров с учетом возможностей государственного бюджета.

Таким образом, решение о сокращении льгот пока не принято. Один из трех рассматриваемых вариантов позволяет полностью сохранить нынешние льготы для пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд.