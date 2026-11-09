В Латвии рабочие дни обычно переносили, чтобы между праздничными днями не приходилось бы работать один день. Его обычно переносят и отрабатывают в субботу., благодаря чему получаются более длинные выходные. В учреждениях госуправления такие переносы рабочих дней обязательны, тогда как в частном секторе они носят рекомендательный характер.

В следующем, 2027, году ни один рабочий день не будет перенесен, поскольку правительство не приняло соответствующего решения до установленного срока.

Летом Министерство благосостояния предложило перенести рабочий день 25 июня 2027 года на 19 июня, а 19 ноября — на 13 ноября. Кабинет министров должен был принять решение о переносе рабочих дней до 1 июля этого года, однако этого не произошло.

Поэтому в следующем году ни один рабочий день перенесен не будет.

Правительство отложило принятие решения о переносе рабочих дней, поскольку в коалиции проходили дискуссии о том, следует ли вообще сохранять такую практику. Тогдашний министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз «зеленых» и крестьян) допускалл возможность отказаться от переноса рабочих дней, заявив, что такую возможность «вполне можно рассмотреть».

Для этого были подготовлены поправки к Закону о труде, предусматривающие исключение нормы о переносе рабочих дней. Законопроект не был принят предыдущим созывом Сейма, поэтому вопрос о его дальнейшем продвижении предстоит решать новому Сейму. Если поправки вступят в силу, рабочие дни в Латвии больше переноситься не будут.