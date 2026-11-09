Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Начат сбор подписей за сохранение бесплатного проезда для людей с инвалидностью 1 50

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2026
grani.lv
Изображение к статье: Человек в коляске
ФОТО: BB.LV/AI

На портале ManaBalss.lv начался сбор подписей за сохранение бесплатного проезда в общественном транспорте для людей с инвалидностью и их сопровождающих.

Авторы инициативы также предлагают исключить обязательные доплаты за обычные билеты на региональных коммерческих рейсах.

Инициатива опубликована 6 ноября. Её представитель — Раймондс Лейниекс-Пуке. На момент подготовки материала собрано 976 подписей из необходимых 10 тысяч.

Как отмечается в тексте инициативы, действующее законодательство гарантирует бесплатный проезд людям с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью, а также лицам, сопровождающим ребёнка с инвалидностью или человека с инвалидностью I группы.

По информации авторов обращения, Минсообщения предложило ограничить оплачиваемую государством льготу 70% стоимости билета. В таком случае пассажирам пришлось бы оплачивать оставшиеся 30%. Если ребёнку с инвалидностью необходим сопровождающий, расходы возникли бы за проезд обоих.

Отдельная проблема, на которую указывают авторы, — доплаты на региональных коммерческих рейсах. Если билет стоит дороже установленного государством тарифа на дотируемых региональных маршрутах, разницу приходится покрывать пассажиру.

Авторы предлагают Сейму сохранить бесплатный проезд в полном объёме и отклонить введение 30-процентной доплаты. Также они призывают изменить регулирование, чтобы порядок государственных компенсаций не обязывал льготников оплачивать разницу в стоимости обычного билета на коммерческом рейсе.

Кроме того, любые будущие предложения о сокращении гарантий, по мнению авторов, должны сопровождаться публичной оценкой последствий, рассмотрением альтернатив и обсуждением с организациями, представляющими людей с инвалидностью.

В обращении подчёркивается, что доступный транспорт необходим для работы, учёбы и регулярной реабилитации. Особенно важна эта гарантия за пределами крупных городов, где подходящего альтернативного рейса может не быть.

×
#льготы #Сейм #сбор подписей #общественный транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Строительство
Изображение к статье: инвалид
Изображение к статье: военные Латвии
Изображение к статье: женщина-инвалид

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: инвалид
Наша Латвия
2
Изображение к статье: женщина-инвалид
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Инвалид у автобуса
Наша Латвия
7
Изображение к статье: человек у билетной кассы автовокзала
Политика
Изображение к статье: Ребенок-инвалид у автобуса
Наша Латвия
10
Изображение к статье: Первое заседание Сейма
Политика
Изображение к статье: инвалид
Наша Латвия
2
Изображение к статье: женщина-инвалид
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Инвалид у автобуса
Наша Латвия
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео