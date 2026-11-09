На портале ManaBalss.lv начался сбор подписей за сохранение бесплатного проезда в общественном транспорте для людей с инвалидностью и их сопровождающих.

Авторы инициативы также предлагают исключить обязательные доплаты за обычные билеты на региональных коммерческих рейсах.

Инициатива опубликована 6 ноября. Её представитель — Раймондс Лейниекс-Пуке. На момент подготовки материала собрано 976 подписей из необходимых 10 тысяч.

Как отмечается в тексте инициативы, действующее законодательство гарантирует бесплатный проезд людям с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью, а также лицам, сопровождающим ребёнка с инвалидностью или человека с инвалидностью I группы.

По информации авторов обращения, Минсообщения предложило ограничить оплачиваемую государством льготу 70% стоимости билета. В таком случае пассажирам пришлось бы оплачивать оставшиеся 30%. Если ребёнку с инвалидностью необходим сопровождающий, расходы возникли бы за проезд обоих.

Отдельная проблема, на которую указывают авторы, — доплаты на региональных коммерческих рейсах. Если билет стоит дороже установленного государством тарифа на дотируемых региональных маршрутах, разницу приходится покрывать пассажиру.

Авторы предлагают Сейму сохранить бесплатный проезд в полном объёме и отклонить введение 30-процентной доплаты. Также они призывают изменить регулирование, чтобы порядок государственных компенсаций не обязывал льготников оплачивать разницу в стоимости обычного билета на коммерческом рейсе.

Кроме того, любые будущие предложения о сокращении гарантий, по мнению авторов, должны сопровождаться публичной оценкой последствий, рассмотрением альтернатив и обсуждением с организациями, представляющими людей с инвалидностью.

В обращении подчёркивается, что доступный транспорт необходим для работы, учёбы и регулярной реабилитации. Особенно важна эта гарантия за пределами крупных городов, где подходящего альтернативного рейса может не быть.