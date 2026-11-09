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Не слишком ли рано полицейские уходят на пенсию за выслугу? - шеф Госполиции ЛР задумался о подчиненных 2 1499

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2026
tv24
Изображение к статье: Арманд Рукс
ФОТО: LETA

Не слишком ли рано следователи полиции выходят на пенсию за выслугу лет — именно тогда, когда накоплены наибольший опыт и знания в раскрытии тяжких преступлений? Такой вопрос начальнику Государственной полиции Армандсу Руксу в программе TV24 «На линии» задал зритель.

Он указал, что в возрасте, когда часть полицейских уже может претендовать на пенсию за выслугу лет, у следователя нередко только начинает формироваться тот опыт, который необходим для расследования сложных и тяжких преступлений.

«Не слишком ли быстро в наши дни назначается пенсия за выслугу лет? В таком возрасте, в каком выходят на пенсию за выслугу лет, у следователей обычно только формируется опыт, чтобы раскрывать тяжкие преступления», — спросил зритель.

Армандс Рукс, однако, с этим утверждением полностью не согласился. Он указал, что у следователя, который выходит на пенсию за выслугу лет примерно в 50-летнем возрасте, за плечами обычно уже очень большой трудовой стаж, поэтому назвать такого человека неопытным нельзя. «Если сейчас на пенсию за выслугу лет выходит следователь в возрасте 50 лет, его опыт, скорее всего, составляет около 30 лет. Наверное, уже и после десяти лет, проведённых на службе, человек является опытным, а продолжая карьеру, этот опыт, конечно, только развивается дальше», — пояснил начальник Государственной полиции.

Рукс одновременно напомнил, что в системе пенсий за выслугу лет уже предусмотрены изменения, и законодатель принял решения о повышении возрастного порога. По его словам, новый порядок будет распространяться на тех, кто поступит на службу с 1 января 2027 года, а условия будут зависеть также от отработанного времени и конкретной группы работников. «Это уже было сделано и пересмотрено», — отметил Рукс, подчеркнув, что дискуссия о возрасте выхода на пенсию за выслугу лет не нова и в системе уже проведены корректировки.

Одновременно начальник Государственной полиции подчеркнул, что, говоря о пенсиях за выслугу лет, нельзя оценивать всех сотрудников полиции по одному принципу. Работа следователя существенно отличается от обязанностей оперативного сотрудника или полицейского специального подразделения, где физическая нагрузка и характер работы могут быть совершенно иными. «Самая большая ошибка — складывать всех полицейских и вообще всех, кто получает пенсии за выслугу лет, в один мешок. Одно дело — следователь, другое дело — оперативный сотрудник или сотрудник специального подразделения», — сказал Рукс.

Таким образом, хотя зритель предложил задаться вопросом, не является ли 50 лет слишком ранним возрастом для пенсии за выслугу лет, Рукс подчеркнул, что решающим является не только возраст, но и конкретная должность, отработанное время и рабочая нагрузка. Именно поэтому, по его мнению, систему пенсий за выслугу лет нельзя оценивать одинаково применительно ко всем сотрудникам полиции.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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