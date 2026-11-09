В День Лачплесиса, 11 ноября, у памятника Свободы в Риге состоится необычное выступление военнослужащих Службы государственной обороны. Более 30 молодых людей представят дефиле, в котором военная строевая подготовка соединится с народными танцами и живой музыкой.

Программу репетировали почти полгода, причем некоторым участникам пришлось преодолеть серьезные трудности с чувством ритма, сообщает программа TV3 «900 секунд».

Полгода тренировок ради выступления

Подготовкой военнослужащих руководит командир роты почетного караула Лига Велвере-Круминя. Сейчас участники проводят последние интенсивные репетиции перед праздничным выступлением.

Для Карлиса Вилде, который проходит заключительный, одиннадцатый месяц службы, участие в дефиле стало одним из самых запоминающихся испытаний.

«Мы тренируемся каждый день, у нас бывают вечерние занятия, бывают долгие вечера, когда мы танцуем вместе с девушками в народных костюмах. Как говорит наш командир роты — это честь, которая выпадает не каждому», — рассказал военнослужащий.

Молодые люди, участвующие в программе, после базовой подготовки освоили службу в роте почетного караула. Именно их можно увидеть у памятника Свободы, Рижского замка и во время государственных торжественных мероприятий.

Однако их повседневная служба гораздо разнообразнее, чем может показаться со стороны.

«Бывают недели, когда мы находимся в лесу, а на той же неделе проходит мероприятие, на которое нужно отправиться. Каждый день отличается от другого. В один день выполняешь задание, на следующий нужно стоять у Милды. Довольно насыщенная жизнь», — рассказал Александр Орбиданс, который во время праздничного дефиле будет маршировать в знаменной группе.

«С музыкальным слухом у ребят в этом году непросто»

В выступлении 11 ноября военнослужащие будут участвовать вместе с танцовщицами ансамбля Земессардзе «Bramaņi».

Художественный руководитель коллектива и хореограф дефиле Тайга Лудборжа признает, что подготовка потребовала немало терпения. По ее словам, с каждым годом военнослужащие становятся более открытыми к творческим экспериментам и охотнее принимают новые вызовы.

Однако у нынешнего состава обнаружилась одна особенность.

«Этот год, ребята, простите, особенный тем, что у них очень слабый музыкальный слух, причем практически у всех», — с улыбкой призналась хореограф.

Чтобы добиться необходимой точности исполнения, военнослужащим пришлось особенно много тренироваться.

«Чтобы добиться исполнения программы именно так, как я хочу, они действительно много тренировались и учились. Спасибо, парни», — добавила Лудборжа.

В результате зрители увидят выступление, в котором строевая выправка и военная дисциплина будут сочетаться с элементами латышского народного танца.

Где и когда посмотреть дефиле 11 ноября

Среда, 11 ноября 2026 года Незадолго до 13:00 Памятник Свободы, Рига

Выступление станет частью торжественного мероприятия Штабного батальона, посвященного 34-й годовщине восстановления почетного караула.

Музыкальным сопровождением дефиле станет песня «Tavs karogs» («Твой флаг»), которую вживую исполнит один из ее авторов, музыкант Янис Айшпурс.