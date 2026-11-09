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Пять точек спасения: в центре Риги появились важные новшества 0 132

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Городской канал
ФОТО: depositphotos

В центре Риги установили специальные стенды со спасательными кругами. Новые средства безопасности появились в пяти местах вдоль Городского канала. Решение принято после трагических происшествий на воде, случившихся в последние годы.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Рижскую думу, спасательные круги разместили таким образом, чтобы в экстренной ситуации ими могли быстро воспользоваться прохожие.

Если человек упадёт в воду, находящиеся поблизости люди смогут бросить ему спасательный круг, не подвергая собственную жизнь опасности.

Проект реализовало Управление окружающей среды Департамента жилья и окружающей среды Рижского самоуправления совместно с Управлением гражданской защиты и оперативной информации.

Перед установкой оборудования специалисты обследовали берега канала, определили подходящие места и провели необходимые подготовительные работы.

В самоуправлении подчёркивают, что установка спасательных кругов стала одной из мер гражданской защиты, принятых в ответ на трагические случаи, произошедшие на Городском канале в последние годы.

Рижская дума намерена продолжить установку подобных средств безопасности и в 2027 году.

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#Рига #рижская дума #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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