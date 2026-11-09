В последнее время цены на продукты питания в латвийских магазинах не растут. Однако экономическая ситуация указывает на то, что затишье может оказаться недолгим, пишет портал nra.lv.

Дорожают топливо, природный газ и электроэнергия, а на мировых рынках продолжают расти цены на ряд продовольственных товаров и сырьевых ресурсов. Означает ли это, что уже в ближайшие месяцы жителям Латвии снова придётся платить больше за хлеб, молоко, масло, мясо и другие повседневные продукты?

По данным Центрального статистического управления, в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии были на 4,8% ниже, чем год назад.

Между тем данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) свидетельствуют об обратной тенденции на мировом рынке: за год индекс цен на продовольственное сырьё вырос на 5,8%. Только за сентябрь индекс цен на зерновые увеличился на 5,1%.

Ещё заметнее изменения на энергетическом рынке. В сентябре дизельное топливо в Латвии стоило в среднем 2,08 евро за литр — на 39,1% больше, чем годом ранее. В конце октября цена природного газа на европейской бирже превысила 100 евро за мегаватт-час.

Средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии в октябре достигла 112,56 евро за мегаватт-час — на 7% больше, чем год назад.

Согласно последним оценкам Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в октябре составила 4%, а в Латвии — 3%.

Однако подорожание сырья и энергоресурсов не всегда сразу отражается на магазинных ценниках. У производителей и торговцев действуют ранее заключённые договоры поставок, поэтому потребители могут ощутить последствия роста затрат лишь спустя несколько месяцев.

Чего же ждать латвийским покупателям? «Neatkarīgā» опросила отраслевых экспертов, чтобы выяснить, какие продукты могут подорожать и насколько серьёзными окажутся перемены.

Цены пока не растут. Но надолго ли?

Ведущий исследователь Института агроресурсов и экономики, доктор экономических наук Ингуна Гулбе прогнозирует, что в ближайшие полгода продукты питания в Латвии, скорее всего, подорожают. Правда, по сравнению с прошлым годом некоторые товары ещё какое-то время могут оставаться дешевле.

По словам Гулбе, рост цен способен начаться довольно скоро, однако его могут отсрочить рождественские скидки и последующий период традиционного затишья в торговле.

Исследователь ожидает подорожания практически всех категорий продуктов питания, но не берётся прогнозировать конкретные проценты.

Более осторожную оценку даёт президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

Он отмечает, что сейчас почти во всех категориях продовольственных товаров наблюдается снижение цен. Исключение составляют хлеб и связанные с ним продукты.

Большинство овощей также подешевело, за исключением помидоров и огурцов, стоимость которых зависит от сезона.

В то же время Данусевич признаёт, что предприятиям ещё предстоит компенсировать расходы, вызванные предыдущим подорожанием топлива.

Эти затраты не всегда сразу включаются в стоимость товаров, но могут проявиться в следующих ценовых предложениях поставщиков. Именно тогда цены и начнут расти.

Что будет с хлебом, молоком и овощами?

Заместитель председателя правления общества «Крестьянский сейм» Майра Дзелзкалея-Бурмистре подчёркивает, что цены на продовольствие в Латвии во многом определяются не местными условиями, а ситуацией на европейском и мировом рынках.

Латвия — слишком маленький рынок, чтобы колебания местного урожая могли существенно изменить общий уровень цен.

Говоря о хлебе, Дзелзкалея-Бурмистре отмечает, что зерно сейчас стоит сравнительно дёшево и заметного роста его стоимости не наблюдается.

Поэтому возможное подорожание хлеба она связывает прежде всего с расходами перерабатывающих предприятий на электроэнергию и природный газ.

Ингуна Гулбе, в свою очередь, обращает внимание на то, что на мировых рынках зерно всё же дорожает, пусть и незначительно. Это может отразиться не только на стоимости муки и хлеба, но и на ценах на мясо птицы, яйца и свинину.

Перемены возможны и на рынке молочной продукции

По словам Дзелзкалеи-Бурмистре, закупочные цены на молоко оставались низкими примерно восемь месяцев, однако в ближайшее время прогнозируется их повышение.

Это может привести к подорожанию сливочного масла, творога и других молочных продуктов.

При этом эксперт обращает внимание на одну особенность формирования цен: когда закупочные цены на молоко снижались, сопоставимого удешевления молочных продуктов на полках магазинов не наблюдалось.

Цены на фрукты и овощи, по её наблюдениям, уже немного выросли. В дальнейшем на них могут повлиять дорогое топливо и затраты на хранение продукции в зимний период.

Главная угроза — урожай следующего года

В более отдалённой перспективе риски выглядят ещё серьёзнее — причём не только в Латвии, но и во всей Европе.

Дополнительные проблемы сельскому хозяйству создали неблагоприятные погодные условия нынешнего года.

Как рассказывает Дзелзкалея-Бурмистре, заготовить сено и корма для скота в целом удалось относительно успешно. Однако с посевом озимых культур ситуация оказалась значительно сложнее.

В отдельных регионах засеяно лишь 50–60% запланированных площадей.

Весной на этих полях придётся выращивать яровые культуры, урожайность которых обычно ниже. В результате общий урожай зерновых в следующем году может сократиться.

В первую очередь это касается Латвии, а также зерновых и рапса — наиболее распространённых в стране сельскохозяйственных культур.

Ещё более серьёзные опасения связаны с ценами и доступностью минеральных удобрений во всей Европе.

Дзелзкалея-Бурмистре не исключает, что весной в европейских странах может даже возникнуть дефицит удобрений.

Если из-за высоких цен фермеры начнут сокращать объёмы их использования, это отрицательно скажется на будущем урожае.

И Дзелзкалея-Бурмистре, и Гулбе критически оценивают европейский механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM), который с начала 2026 года распространяется в том числе на импорт определённых видов минеральных удобрений.

Его цель — учитывать в стоимости импортируемых товаров выбросы углерода, возникающие при их производстве.

По мнению Дзелзкалеи-Бурмистре, новое регулирование значительно повышает стоимость минеральных удобрений, поэтому европейским законодателям придётся его пересмотреть.

Ингуна Гулбе указывает и на другую проблему.

Основная продукция латвийских фермеров — зерно и рапс — продаётся на мировом рынке, где цены определяются биржевыми котировками.

Поэтому местные производители не могут просто повысить отпускные цены, чтобы компенсировать подорожание удобрений.

Что может сдержать рост цен?

Одним из факторов, способных ограничить подорожание продовольствия, остаётся конкуренция.

И Ингуна Гулбе, и Хенрик Данусевич в этой связи упоминают торговое соглашение между Европейским союзом и южноамериканским объединением Mercosur, временное применение которого началось 1 мая этого года.

По оценке обоих экспертов, конкуренция со стороны южноамериканской продукции может сдерживать рост цен на европейском рынке.

Однако Гулбе подчёркивает, что ситуация выглядит по-разному с точки зрения покупателей и местных производителей.

Для потребителей более низкие цены — несомненное преимущество. А вот латвийским предприятиям, работающим в условиях других затрат и производственных требований, конкурировать становится сложнее.

Ещё одним ограничителем роста цен остаётся покупательная способность населения.

Гулбе считает, что сокращение объёмов покупок не позволит производителям и торговцам повышать цены бесконечно.

Хенрик Данусевич, в свою очередь, положительно оценивает введённую в Латвии пониженную ставку НДС в размере 12% на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы.

По его мнению, такую практику следовало бы распространить и на другие полезные для здоровья продукты, традиционные для Латвии.

«Не хочется пугать людей, но легче не станет»

В целом оценки экспертов свидетельствуют о том, что подорожание практически всех продуктов питания весьма вероятно. Рост производственных затрат создаёт для этого необходимые предпосылки.

«Не хочется тревожить людей, но легче не станет», — подводит итог Ингуна Гулбе.

При этом она подчёркивает, что развитие технологий и новые решения способны частично компенсировать неблагоприятные экономические условия.

Поэтому катастрофы исследователь не прогнозирует. Но и особых оснований для оптимизма пока не видит.