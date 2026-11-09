Видеоигры давно стали для детей не только развлечением, но и пространством для общения. Однако за привычными игровыми чатами скрываются риски, о которых юные пользователи могут даже не задумываться. Государственная инспекция данных Латвии объяснила, какую информацию нельзя раскрывать в Roblox, Minecraft, Fortnite и Discord и почему даже удаленное сообщение может остаться в интернете навсегда.

Дети, общающиеся в популярных онлайн-играх, не всегда понимают, какие последствия может иметь раскрытие личной информации. Поэтому защита персональных данных несовершеннолетних требует особого внимания со стороны родителей.

Об этом предупреждает Государственная инспекция данных (ГИД), сообщает агентство LETA.

В инспекции отмечают, что Roblox, Minecraft и Fortnite для многих детей и подростков стали полноценными площадками для общения. Здесь они встречаются с друзьями, знакомятся с другими игроками и обсуждают события не только внутри игры, но и за ее пределами — например, в переписке и голосовых чатах Discord.

Однако во время такого общения дети могут непреднамеренно сообщить посторонним людям сведения, позволяющие установить их личность, место проживания или привычный распорядок дня.

Почему лучше не использовать настоящее имя?

ГИД рекомендует по возможности не указывать в публичном игровом профиле настоящие имя и фамилию. Вместо этого лучше выбрать псевдоним, который не содержит личных сведений — например, фамилии, даты рождения или названия школы.

Для регистрации на игровых платформах также можно использовать отдельный адрес электронной почты, в котором не указаны полные имя и фамилия ребенка.

Однако специалисты предупреждают: даже псевдоним не гарантирует полной анонимности. Если по нему можно прямо или косвенно установить личность пользователя, такой псевдоним тоже может считаться персональными данными.

Какие сведения особенно опасно раскрывать?

В инспекции объясняют, что для идентификации человека необязательно знать его полное имя. Иногда достаточно нескольких деталей, которые по отдельности кажутся совершенно безобидными. Например, информация о школе, районе проживания и привычном распорядке дня в совокупности может позволить постороннему человеку узнать о ребенке гораздо больше, чем тот предполагал.

Поэтому ГИД рекомендует не сообщать в игровых чатах:

домашний адрес и номер телефона;

название школы и другие сведения, позволяющие установить личность;

информацию о том, когда ребенок находится дома один;

пароли и коды доступа к учетным записям.

Особенно важно объяснить детям, что пароли и коды нельзя передавать даже в обмен на обещанные игровые награды.

Микрофон может раскрыть больше, чем кажется

Отдельное внимание специалисты советуют уделять голосовым чатам. Во время игры ребенок может разговаривать с друзьями через микрофон, не замечая, что другие участники слышат не только его голос. На заднем плане могут звучать разговоры родителей и других членов семьи, в которых случайно упоминается личная информация.

Поэтому важно помнить, что включенный микрофон способен передавать сведения, которыми никто из членов семьи не собирался делиться с посторонними.

Удаленное сообщение не обязательно исчезнет

Еще один риск связан с перепиской в публичных игровых чатах. В Государственной инспекции данных предупреждают, что сообщения могут быть скопированы, сохранены в виде снимков экрана или пересланы другим пользователям практически мгновенно.

Даже если ребенок впоследствии удалит написанное, сохраненные копии могут продолжить распространяться. Ни администрация игровой платформы, ни сама инспекция не могут гарантировать полного удаления информации, которая уже попала к другим пользователям.

Поэтому перед отправкой сообщения важно подумать, готов ли ребенок к тому, что его содержание смогут увидеть посторонние люди.

Что могут сделать родители?

Государственная инспекция данных подчеркивает, что не отслеживает разговоры игроков и не может вместо родителей контролировать, какую информацию дети раскрывают в интернете. Поэтому важную роль играет разговор с ребенком о цифровой безопасности.

Специалисты рекомендуют родителям объяснять детям, какие сведения относятся к персональным данным и почему их не следует сообщать незнакомым людям.

Кроме того, стоит вместе изучить настройки безопасности используемых игр и платформ. Если другой пользователь ведет себя подозрительно, настойчиво требует личную информацию или нарушает правила общения, ребенок должен знать, как заблокировать его и отправить жалобу.

При необходимости родители могут обратиться непосредственно в службу поддержки игровой платформы.

Главная рекомендация специалистов — научить детей относиться к игровому общению так же внимательно, как и к общению с незнакомыми людьми в реальной жизни.