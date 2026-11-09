Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С пятницы в Риге снизят разрешенную скорость движения на эстакадах Южного моста 0 107

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Южный мост

С пятницы, 13 ноября, на эстакадах Южного моста в Риге на зимний сезон будет снижена разрешенная скорость движения: с 70 км/ч до 50 км/ч. Об этом сообщили в Рижской думе.

Такие изменения в организации дорожного движения вводятся ежегодно. Ограничение скорости будет действовать до весны следующего года.

Разрешенную скорость снизят на участке эстакад Южного моста от въезда с улицы Латгалес до улицы Лубанас, а также в противоположном направлении — от улицы Лубанас до въезда со стороны улицы Пиедруяс.

Ограничение вводят для повышения безопасности дорожного движения, учитывая характерные для зимнего сезона погодные условия и возможное обледенение проезжей части.

×
#Рига #рижская дума #безопасность #южный мост #дорожное движение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врач и пациент
Изображение к статье: Тревога в Латгалии
Изображение к статье: Человек в коляске
Изображение к статье: Пикет у Рижской думы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Городской канал
Наша Латвия
Изображение к статье: Детсад
Бизнес
7
Изображение к статье: светофор
Наша Латвия
2
Изображение к статье: полицейский патруль
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: мужчина посыпает песком тротуар
Наша Латвия
Изображение к статье: Наурис Квепиньш
ЧП и криминал
Изображение к статье: Городской канал
Наша Латвия
Изображение к статье: Детсад
Бизнес
7
Изображение к статье: светофор
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео