С пятницы, 13 ноября, на эстакадах Южного моста в Риге на зимний сезон будет снижена разрешенная скорость движения: с 70 км/ч до 50 км/ч. Об этом сообщили в Рижской думе.

Такие изменения в организации дорожного движения вводятся ежегодно. Ограничение скорости будет действовать до весны следующего года.

Разрешенную скорость снизят на участке эстакад Южного моста от въезда с улицы Латгалес до улицы Лубанас, а также в противоположном направлении — от улицы Лубанас до въезда со стороны улицы Пиедруяс.

Ограничение вводят для повышения безопасности дорожного движения, учитывая характерные для зимнего сезона погодные условия и возможное обледенение проезжей части.