Кошка на дереве ещё не означает, что нужно звать на помощь пожарных. Оказывается, в таких случаях служба тщательно оценивает ситуацию, и спасатели отправляются на помощь только тогда, когда животное уже не может самостоятельно спуститься вниз.

В передаче TV24 “На линии” начальник Государственной пожарно-спасательной службы, генерал Мартиньш Балтманис, отвечая на вопрос зрителя о том, сколько стоит снять кошку с дерева, пояснил, что служба реагирует на вызовы о кошках на деревьях только в том случае, если животное застряло в ветвях дерева и не может выбраться самостоятельно.

Если кошка забралась на дерево от страха, но просто сидит на ветке и не застряла, пожарные на помощь не выезжают. В таких ситуациях животному дают время успокоиться, поскольку, когда угроза исчезает, оно обычно само спускается вниз. Служба также разъясняет обществу, почему в таких случаях спасатели не привлекаются.

При этом точную стоимость спасения одной кошки Балтманис назвать не смог. Она зависит от места вызова и расстояния, а также от того, требуется ли использовать автоподъёмник. В расходы также входят топливо, рабочие часы задействованных сотрудников и другие ресурсы.