Недавно многие жители Латвии получили уведомление от своего самоуправления о том, что им предстоит доплатить налог на недвижимость за 2026 год. В число таких «счастливчиков», получивших письмо с просьбой раскошелиться на благо государства, оказалась и экономист-аналитик Евгения Зайцева. Она провела своего рода расследование и поделилась результатами с bb.lv:

“Моя соседка, получив такое письмо, восприняла его как сообщение мошенников. Другая соседка – пенсионерка, схватилась за сердце – у нее все расходы до конца года подсчитаны, и новые траты не предусмотрены. Кто-то, кто побогаче, просто оплатил. А я, в силу профессии, решила разобраться…

Сначала, как принято у экспертов, оценила внешний вид документа, его оформление, контрольные элементы. Все в порядке – документ оригинальный, составлен и подготовлен финансовым департаментом Рижской думы. Значит, придётся платить? Но, почему?

Стала разбираться дальше – чем самоуправление обосновывает такое свое требование? Вот текст – пояснения: Государственная земельная служба (далее — ГЗС) скорректировала фискальные кадастровые стоимости (далее — ФКС) на 2026 год для земельных участков в Риге, которые, согласно информации, предоставленной Национальным управлением культурного наследия, имеют в Государственной информационной системе кадастра недвижимости зарегистрированное обременение — статус памятника культуры. В ходе повторной проверки ГЗС установила, что ранее к ФКС этих земельных участков необоснованно применялся понижающий коэффициент 0,7. Скорректированные значения ФКС вступают в силу с 1 января 2026 года.

Бюрократический язык – это особый язык, который почти всегда требует перевода на простой человеческий язык. Я владею навыком такого перевода, но тут впала в ступор –

• Национальное управление культурного наследия определило, что земля, на которой стоит мой дом, является памятником культуры (?),

• Статус памятника культуры для меня, как владельца недвижимости накладывает ограничения, то есть создает неудобства,

• За эти неудобства, Государственная земельная служба до сих пор уменьшала кадастровую стоимость моей земли на 30 процентов (коэффициент 0,7), что уменьшало сумму моего налога на недвижимость,

• Теперь же что-то стало не так и с меня требуют доплатить налог на недвижимость и сумма доплаты составляет немного-немало 42 с лишним процента к той сумме налога на землю, которая была насчитана мне за 2026 год, и которую я уже оплатила.

Вопросы, вопросы...

Позвонить в финансовый департамент Рижской думы мне не удалось – на присланном сообщении – требовании о налоге просто нет ни одного телефона, а искать его на сайте Думы себе дороже. Поэтому решила звонить в Государственную земельную службу, которая и определяет кадастровую стоимость недвижимости, да в послание был указан нужный телефон.

Дозвонилась быстро и мне любезно пояснили, что понижающий коэффициент 0,7 для расчета фискальной кадастровой стоимости был отменен с 1 января 2025 года. Все сделано в соответствии с изменениями к правилам Кабинета министров № 103-2020, принятых в 2024 году и определяющих правила кадастровой оценки недвижимости.

То есть сумма моего налога на землю должная была вырасти еще за 2025 год, так как был отменен понижающий коэффициент? Но сумма налога за 2025 год до цента совпадала с суммой налога, который я платила за 2024, 2023, 2022 года (дальше просто не проверяла). А вот за 2026 год сумма налога за землю была уменьшена!? Чудеса и только…

Решила разбираться дальше и использовала линк, который Рижская дума указала в своем требовании на доплату налога. В результате попала на портал Открытых данных Латвии - https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/https-data-gov-lv-dati-lv-dataset-zemes-vienibu-un-zemes-vienibu-dalu-fiskalo-kad-vertibu-parrekins.

Текст пояснения здесь еще более бюрократический, чем в письме Думы. Прочла его, раз пять, и поняла, что - земельная служба в 2026 году дважды (14-15 января и 19 марта) проводила перерасчет кадастровой стоимости тех земельных участков, которые находятся под жилыми домами и в отношении которых по данным Национального управления культурного наследия «было зарегистрировано или снято обременение в виде статуса «памятник культуры».

Вроде бы теперь понятно – управляющие культурным наследием электронно дали новые данные о снятии или присвоении статуса «памятник культуры» земельной службе и в ходе объединения (экспорта) данных произошла техническая ошибка в базе земельной службы. Ошибка простая – новые данные подгрузились в базу кадастра со старым, понижающим кадастровую стоимость коэффициентом 0,7. НО! –

во-первых, данный понижающий коэффициент должен был быть исключен из база кадастра еще в конце 2024 года, чтобы земельная служба могла бы правильно рассчитать кадастровую стоимость земли на 2025 год (без понижения), ведь это определено поправками к правилам Кабинета министров № 103-2020!

во-вторых, из этого пояснения вытекает, что моя земля, за которую у меня требуют сегодня доплатить налог, была в 2025 году исключена из списка «памятников культуры» или, наоборот, включена в этот список.

Только так можно понять причину манипуляции с кадастровой стоимостью моей земли и, соответственно, с налогом…

Вопрос опять провис в воздухе и мне пришлось все-таки звонить в Национальное управление культурным наследием, чтобы выяснить, что с моей землей – она стала памятником культуры или перестала таковым быть?

Оказалось, что с моей землей (Рижский тихий центр) все в порядке, и она с 1998 года является охраняемой территорией исторического центра Риги, которая отнесена к охраняемой территории, зарегистрированной в ЮНЕСКО. То есть в отношении моей земли никаких новых данных управляющие наследием в базу данных кадастра, земельной службы в 2025 году не вносили! То есть опять возвращаемся к ошибке в компьютерной системе (базе данных) Государственной земельной службы, причем, похоже, ошибка системная, двоякая и длится не один год!

В чем ошибка и почему она многолетняя? Если мне в 2026 году кадастровую стоимость земли, как и налог, уменьшили, применив уже не действующий понижающий коэффициент, то почему в те года, когда действовал этот коэффициент, я платила больше? А если я платила налог больше, чем в 2026 году, когда коэффициент применили, то получается, что предыдущие лет десять-пятнадцать я платила повышенный налог, и брали его с меня необоснованно. Так скромно в год с меня завышено брали около 50 евро. Вот и думаю, а может теперь, когда я разобралась – попросить вернуть эти деньги…

Кто-то скажет, что подумаешь, - она там не хочет платить налог. Но дело в том, что на портале открытых данных Латвии я выяснила, что в компании со мной оказалось свыше 32 тысяч владельцев недвижимости по всей Латвии…

Да, и вообще, думаю, что затребованный налог не надо платить пока не будет выполнен аудит базы земельного кадастра и не выявлена причина сбоя в расчете фискальной кадастровой стоимости объектов недвижимости на 2025, 2026 годы и далее, ведь постоянно идут разговоры о повышении этой кадастровой стоимости, а с ней и налога.