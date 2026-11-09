Сломалась стиральная машина, автомобилю потребовался серьёзный непредвиденный ремонт или подвернулось заманчивое предложение о путешествии — жизнь время от времени преподносит ситуации, на которые в бюджете не предусмотрены средства. Жители Латвии решают подобные проблемы, прибегая к достаточно разумным и даже осторожным заимствованиям.

Данные лицензированного бюро кредитной информации CREFO Birojs за первые девять месяцев 2026 года показывают, что средняя сумма выданного потребительского кредита составляет около 1500 евро, причём в 68% случаев заём оформлялся на срок до трёх лет.

Портрет заёмщика показывает, что чаще всего потребительские кредиты берут экономически активные люди в возрасте от 31 до 40 лет. Среди них есть как наёмные работники, так и руководители предприятий: 11% всех потребительских кредитов выданы лицам, которые одновременно занимают руководящие должности в компаниях, а 8,4% заёмщиков являются участниками предприятий. Это свидетельствует о том, что потребительские кредиты в качестве частных лиц выбирают и люди, привыкшие заботиться о развитии бизнеса и принимать финансово ответственные решения.

«При оформлении потребительского кредита указывать цель использования денег не требуется. Однако как по размеру займа, так и по общению с заёмщиками можно судить о том, что жители Латвии стараются брать в долг ровно столько, сколько необходимо для конкретной потребности. Необдуманные заимствования ради импульсивных трат, которые наблюдались в так называемые „тучные годы“, сегодня уже не характерны для нашего общества», — комментирует статистику председатель правления CREFO Birojs Мара Мейере.

Данные также показывают, что для более крупных сумм кредита выбирается более продолжительный срок погашения. Это позволяет одновременно брать на себя обязательства по нескольким кредитам, сохраняя возможность вносить ежемесячные платежи.

Люди привыкли занимать деньги отдельно на каждую непредвиденную потребность, поэтому у части заёмщиков имеется два и более кредита. Правда, иногда управление всеми платежами вызывает затруднения. По данным CREFO Birojs, при погашении каждого пятого кредита хотя бы один платёж был просрочен. Причём это не всегда было связано с финансовыми трудностями. Во многих случаях заёмщики просто забывали внести очередной ежемесячный платёж.

«Имея несколько кредитов, люди без необходимости усложняют себе жизнь и подвергают себя риску получить штраф за просрочку платежей. Поэтому разумным решением является объединение всех кредитов в один заём, возможно, одновременно с получением более низкой процентной ставки. На платформе сравнения кредитов Samazini.lv каждый желающий может в одном месте запросить предложения от нескольких кредиторов и выбрать наиболее выгодное. Объединение кредитов не только упростит управление ими, но и позволит сократить ежемесячный платёж. Накопленный опыт показывает, что экономия может быть значительной — даже около 200 евро в месяц», — обращает внимание на возможности экономии представитель бренда Samazini.lv Андрис Озолиньш.

Чтобы получить полное представление о своей кредитной информации, заёмщикам рекомендуется воспользоваться возможностью, появившейся после начала сотрудничества CREFO Birojs и Samazini.lv в начале октября.

На сайте CREFO Birojs заёмщик может ознакомиться с собранной о нём информацией, касающейся его финансовых обязательств и кредитной истории, и таким образом получить более подробное представление о своём финансовом положении.