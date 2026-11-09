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В Латгалии привыкли к тревогам? Спасатели обеспокоены реакцией жителей 0 46

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тревога в Латгалии
ФОТО: BB.LV/AI

В Латгалии каждый третий житель, или 33,3%, обращает внимание на сообщения системы экстренного оповещения через мобильную сеть (Cell Broadcast), однако не всегда считает необходимым действовать в соответствии с ними.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Norstat, проведённого по заказу Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Исследование показывает, что почти 95% опрошенных получали сообщения системы экстренного оповещения, а более половины, или 51%, заявляют, что воспринимают их серьёзно. Однако лишь 9,3% респондентов признают, что немедленно действуют в соответствии с инструкциями, тогда как 41,7% перед тем, как предпринять какие-либо действия, проверяют дополнительную информацию.

Результаты опроса выявили и другие различия в отношении респондентов к сообщениям системы экстренного оповещения. Почти четверть опрошенных, или 24,4%, обращают на них внимание, но не всегда считают необходимым действовать. В свою очередь, 11,7% заявляют, что ничего не предпринимают, поскольку считают, что угроза лично их не затронет. Всего в опросе приняли участие 1004 респондента, из которых 89,4% уже неоднократно получали такие сообщения.

В связи с выявленной исследованием проблемой, когда часть респондентов замечает предупреждение, но не считает возможную угрозу достаточным основанием для действий, ГПСС подчёркивает: тот факт, что в момент получения сообщения опасность ещё не видна или не ощущается, не означает, что она не может повлиять на безопасность человека.

Начальник ГПСС Мартиньш Балтманис в понедельник заявил журналистам, что результаты опроса в Латгалии, безусловно, объясняются несколькими факторами. Один из них заключается в том, что в этом регионе угроза воздушному пространству, после которой рассылались предупреждения, возникала чаще, чем в других частях Латвии, например в Земгале.

«Один из аспектов — информационная перегрузка и другие проблемы. Если посмотреть с точки зрения пожаров, то в целом наблюдается группа людей, к которой необходим особый подход. Это социально менее защищённые и малообеспеченные жители. Социально-экономический фактор всё-таки влияет на приоритеты людей, и безопасность обычно занимает несколько более низкое место по сравнению с другими сферами», — отметил Балтманис.

При этом начальник ГПСС признал, что результаты опроса необходимо будет изучить более подробно, чтобы дать более исчерпывающий ответ на вопрос об отношении жителей Латгалии к системе экстренного оповещения.

Опрос по заказу ГПСС провела исследовательская компания Norstat, которая в ноябре 2026 года опросила в интернете 1004 респондента по всей Латвии.

Как сообщалось ранее, в этом году жители Латгалии, а также Видземе неоднократно получали предупреждения системы экстренного оповещения о возможной угрозе воздушному пространству. Кроме того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии. В одном случае беспилотник был сбит.

Упомянутые инциденты с беспилотниками, предположительно, были связаны с приближением к воздушному пространству Латвии или проникновением в него дронов, задействованных в российско-украинской войне. В отдельных случаях беспилотники вообще не проникали в воздушное пространство Латвии, а предупреждения рассылались скорее в превентивных целях.

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#безопасность #беспилотники #Латгалия #ГПСС
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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