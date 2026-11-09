В понедельник, 9 ноября, в Латвии сохранится спокойная осенняя погода. Небо будет преимущественно затянуто облаками, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха составит от +5 до +9 градусов. В Риге будет немного теплее — до +8 градусов.

Начало новой рабочей недели в Латвии пройдет без существенных изменений погоды. В понедельник, 9 ноября, синоптики прогнозируют преимущественно пасмурное небо, слабый ветер и отсутствие значительных осадков, сообщает агентство LETA.

Где возможен дождь?

На большей части территории страны существенных осадков не ожидается, однако местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый южный и юго-западный ветер.

Температура воздуха в течение дня составит от +5 до +9 градусов.

Какая погода будет в Риге?

В столице понедельник также пройдет под облачным небом.

Существенных осадков синоптики не прогнозируют. При слабом южном и юго-западном ветре воздух прогреется до +7…+8 градусов.

Почему погода остается спокойной?

Погодные условия в Латвии определяет область повышенного атмосферного давления.

Атмосферное давление на уровне моря составит 1025–1028 гектопаскалей.

В результате в стране сохранится относительно спокойная погода без сильного ветра и значительных осадков.