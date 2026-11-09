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В Латвию возвращается снег: синоптики предупредили о скользких дорогах и сильном ветре 0 1174

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: дорога в снегу
ФОТО: LETA

После относительно спокойного начала недели погода в Латвии станет более переменчивой. Уже во вторник утром температура местами опустится до −3 градусов, а со среды ожидаются дождь и снег. Во второй половине недели усилится ветер, на дорогах возможна гололедица. При этом нынешняя неделя, по прогнозам европейских метеорологов, окажется холоднее обычного для ноября.

Во второй половине недели в Латвии увеличится количество осадков, местами пройдет снег, а на побережье усилится ветер. Синоптики предупреждают, что из-за колебаний температуры и осадков дороги временами могут становиться скользкими.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на прогнозы метеорологов.

Вторник: солнечно, но утром до −3 градусов

Во вторник, 10 ноября, в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Однако утро будет холодным: во многих районах температура воздуха опустится до 0…−3 градусов.

Днем воздух прогреется лишь до +2…+6 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Таким образом, несмотря на солнечную погоду, температура останется довольно низкой.

Среда и четверг: дождь, снег и усиление ветра

В среду, 11 ноября, и четверг, 12 ноября, небо над Латвией будет преимущественно облачным. Местами ожидаются небольшие осадки — дождь и снег. В отдельных районах Курземе дожди могут быть более интенсивными.

В четверг на побережье усилится южный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха в эти дни преимущественно не превысит +6 градусов. Лишь местами на побережье столбики термометров могут подняться до +7 градусов.

Конец недели: осадков станет больше

В последующие дни в Латвии временами продолжатся осадки. Будет дуть порывистый западный ветер. Наибольшее количество осадков прогнозируется в Курземе и западной части Видземе. Там они будут выпадать преимущественно в виде дождя.

При этом существенных изменений температуры синоптики не ожидают.

Из-за осадков и низких температур отдельные участки дорог временами могут становиться скользкими. Особенно внимательно стоит следить за дорожными условиями в периоды похолодания.

Неделя будет холоднее нормы, но затем ситуация изменится

Согласно прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), нынешняя неделя в Латвии окажется примерно на 1–2 градуса холоднее климатической нормы для ноября. Однако в последующие недели ситуация может измениться.

По предварительным прогнозам, температура воздуха преимущественно будет выше обычных для этого времени года значений, а количество осадков увеличится.

Таким образом, нынешнее похолодание пока не означает наступления устойчивой зимней погоды.

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#погода #ветер #Латвия #снег #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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