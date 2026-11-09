Ища возможности сэкономить средства государственного бюджета, не следует спешить с сокращением пенсий и социальных пособий. Вместо этого гораздо тщательнее следовало бы оценить, как расходуются публичные деньги, особенно в государственных закупках и строительных проектах. На это в программе TV24 “Nedēļa. Posts scriptum” указал политолог, профессор Латвийского университета Янис Икстенс.

Он подчеркнул, что наиболее важные для общества вопросы — это развитие экономики, безопасность, здравоохранение и дороговизна жизни. В свою очередь, политикам, думая о сокращении бюджетных расходов, следует тщательно оценить, где это делать.

Икстенс считает, что сокращение социальных расходов было бы как политически неразумным, так и несправедливым по отношению к людям, которые и без того живут на ограниченные средства.

Политолог указал, что большие возможности для экономии могли бы быть в публичных закупках. Он напомнил, что публичный сектор ежегодно тратит на закупки примерно от 5,5 до 6 миллиардов евро.

Поэтому было бы необходимо тщательнее анализировать средние цены и сравнивать, во сколько государству обходится, например, строительство одного квадратного метра или приобретение различного программного обеспечения.

Такой анализ позволил бы быстрее замечать случаи, когда за услуги или товары переплачивают. Икстенс допустил, что в отдельных случаях в таких ситуациях могли бы быть и признаки коррупции.

Особое внимание профессор призвал уделить строительным закупкам. Он указал, что иногда называются очень высокие цены, которые строители позже могут снизить даже наполовину.

“То, что происходит в строительстве, — это полное безумие. Там фантастические цены, которые строители потом могут снизить наполовину”, — сказал Икстенс.

Он также указал на распространённость зарплат в конвертах в строительной отрасли. Это означает, что государство, вкладывая деньги в такие проекты, не всегда получает обратно достаточные налоговые поступления. Поэтому, по мнению Икстенса, строительную отрасль следовало бы тщательнее контролировать и упорядочить, прежде чем вкладывать в неё ещё большие публичные средства.