С 10 по 13 ноября в пяти районах Риги возможно временное помутнение водопроводной воды. Причина — профилактическая промывка магистральных труб, которую проводит предприятие Rīgas ūdens. После работ вода также может приобретать беловатый оттенок из-за насыщения воздухом. В компании заверяют, что такое изменение цвета не представляет опасности для здоровья.

Жителей нескольких районов Риги предупредили о возможном изменении внешнего вида воды из-под крана. С 10 по 13 ноября предприятие Rīgas ūdens будет проводить профилактическую промывку магистрального водопровода.

Как сообщили агентству LETA в отделе коммуникации предприятия, в период проведения работ вода может временно становиться мутной.

В каких районах Риги возможно помутнение воды?

Изменения могут затронуть пять районов столицы:

Плявниеки;

Пурвциемс;

Дарзциемс;

Кенгарагс;

Латгальский район.

Работы запланированы на 10–13 ноября, однако могут завершиться раньше, если необходимое качество воды будет достигнуто до установленного срока.

Почему вода может стать белой?

В Rīgas ūdens объясняют, что после промывки водопроводных труб вода может быть насыщена воздухом. Из-за этого она визуально приобретает беловатый оттенок.

В компании подчеркивают, что такая вода безопасна для использования и не представляет угрозы для здоровья.

При этом предприятие отдельно предупреждает о возможном помутнении воды непосредственно во время промывки.

Зачем промывают водопроводные трубы?

Профилактическая промывка необходима для поддержания качества питьевой воды и стабильной работы системы водоснабжения.

Со временем внутри труб накапливаются различные отложения, в том числе частицы железа и минералов. Для их удаления специалисты используют повышенную скорость потока воды и воздуха.

Такая процедура помогает уменьшить мутность воды, улучшить ее цвет и вкус, а также предотвратить дальнейшее накопление отложений.

В Риге уже промыли 360 километров водопровода

В 2026 году Rīgas ūdens планировало провести промывку 360 километров водопроводных сетей. Этот объем работ уже выполнен, однако благодаря относительно теплой погоде предприятие решило продолжить профилактику.

Общая протяженность водопроводной сети, которую обслуживает компания, составляет почти 1550 километров.

Совместно с Рижским техническим университетом предприятие разработало долгосрочный план обслуживания сети. Он предусматривает, что магистральные и распределительные водопроводные трубы должны проходить профилактическую промывку не реже одного раза в пять лет.

Очередность работ определяется на основании проведенного исследования.

Что известно о Rīgas ūdens?

Предприятие обеспечивает водоснабжение Риги и отдельных территорий Рижского региона, в том числе в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях. Кроме того, компания занимается сбором и очисткой сточных вод.

Единственным владельцем Rīgas ūdens является Рижское самоуправление.

По итогам 2025 года оборот предприятия составил 80,321 млн евро, увеличившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. Компания завершила год с прибылью 590 519 евро, тогда как в 2024 году работала с убытками.