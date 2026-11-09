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В Риге бесплатно выдают по 50 кг песка: четыре адреса, где его можно получить 0 115

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: мужчина посыпает песком тротуар
ФОТО: LETA

С понедельника, 9 ноября, в Риге начинается бесплатная выдача песка для посыпки тротуаров в зимний период. На каждый объект недвижимости предусмотрено 50 килограммов песка. Получить его можно по предварительной заявке в четырех пунктах города, а в ноябре — также в местах приема опавшей листвы.

Рижское самоуправление с 9 ноября предоставляет жителям возможность бесплатно получить песок для посыпки тротуаров зимой. Такая помощь предназначена для тех, кто отвечает за содержание пешеходных дорожек возле своей недвижимости.

Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

Кто может получить бесплатный песок?

Песок предназначен для посыпки пешеходных тротуаров с твердым покрытием в зимний период, когда возникает опасность гололеда.

Получить его могут собственники, владельцы и управляющие недвижимостью, которые обязаны обеспечивать содержание прилегающих к своим объектам тротуаров.

На каждый объект недвижимости самоуправление выделяет 50 килограммов песка.

Где можно забрать песок?

Для получения песка необходимо предварительно подать заявку.

Выдача организована в четырех местах Риги:

  • ул. Даугавпилс, 31 (Daugavpils iela 31);
  • ул. Иерикю, 43А (Ieriķu iela 43A);
  • ул. Гобас, 6А (Gobas iela 6A);
  • бульвар Узварас, 16А (Uzvaras bulvāris 16A).

Кроме того, в течение ноября бесплатный песок можно будет получить в пунктах приема осенней листвы, организованных Рижским самоуправлением.

Песок предназначен для зимнего содержания тротуаров

Бесплатная выдача песка призвана помочь ответственным за содержание недвижимости подготовиться к зимнему сезону и обеспечить безопасное передвижение пешеходов при скользкой погоде.

При этом самоуправление уточняет, что песок выделяется именно для посыпки прилегающих пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

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#Рига #безопасность #гололед
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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