С вечера понедельника, 9 ноября, до полудня четверга, 12 ноября, в рижском районе Агенскалнс будет закрыто движение на участке улицы Бариню. Из-за мероприятий, приуроченных ко Дню Лачплесиса, изменятся маршруты восьми автобусов, а две остановки временно перестанут работать.

В преддверии Дня Лачплесиса в Риге вводятся временные ограничения движения транспорта. Они затронут улицу Бариню в Агенскалнсе, а также несколько прилегающих улиц.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, ограничения связаны с проведением мероприятия «Рига, прикоснувшаяся к вечности».

Где и когда перекроют движение?

С 20:00 понедельника, 9 ноября, до 12:00 четверга, 12 ноября, движение транспортных средств будет полностью закрыто в обоих направлениях на улице Бариню (Bāriņu iela).

Перекрытие затронет участок от бульвара Узварас (Uzvaras bulvāris) до места разворота возле улицы Херманя (Hermaņa iela).

На этом участке также запретят остановку и стоянку автомобилей.

Какие автобусы изменят маршруты?

В связи с перекрытием улицы Бариню с 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября будут изменены маршруты восьми автобусов:

№ 4, 7, 8, 21, 25, 38, 39 и 55.

Изменения затронут движение общественного транспорта в районе Агенскалнс.

На время ограничений в обоих направлениях перестанут работать две остановки на улице Бариню:

«Агенскалнский рынок» (Āgenskalna tirgus);

«Улица Эдуарда Смильгя» (Eduarda Smiļģa iela).

Вместо них временные остановки организуют на улице Маза Нометню (Mazā Nometņu iela), приблизительно возле дома № 27.

Пассажирам указанных автобусных маршрутов следует учитывать изменения при планировании поездок. (все карты измененных маршрутов здесь)

Где еще запретят парковку?

Ограничения на остановку и стоянку автомобилей на соседних улицах начнут действовать раньше — уже с 8:00 понедельника, 9 ноября.

До 12:00 четверга, 12 ноября, парковка будет запрещена на следующих участках:

Улица Маза Нометню (Mazā Nometņu iela) — от улицы Ояра Вациетиса до улицы Коклес.

Улица Херманя (Hermaņa iela) — от улицы Ояра Вациетиса до улицы Бариню.

Таким образом, ограничения на парковку в районе начнут действовать на 12 часов раньше, чем само перекрытие улицы Бариню.

Ограничения продлятся до 12 ноября

Временная организация движения связана с мероприятием «Рига, прикоснувшаяся к вечности», которое проводится в преддверии Дня Лачплесиса.

День Лачплесиса отмечается в Латвии ежегодно 11 ноября и посвящен памяти борцов за независимость страны.

Согласно информации самоуправления, ограничения движения и парковки должны завершиться 12 ноября в 12:00.