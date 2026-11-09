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В Риге выросло число пожилых людей, которым требуется помощь 0 242

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: пожилые люди

В бюджете Риги трансферты на социальные нужды — 198,9 млн евро на 2026 год — следуют сразу же за расходами на образование, опережая такие статьи, как общественный транспорт, инфраструктура, окружающая среда, культура и т. д.

Общие расходы на социальные нужды по сравнению с предыдущим годом были увеличены примерно на 27,38 млн евро. Тем не менее многие горожане недовольны!

В отчёте Департамента благосостояния Рижской думы по итогам I полугодия обозначено несколько «оранжевых предупреждений».

Первым идёт уход на дому, который сейчас получают 7833 жителя города. Число обслуживаемых пожилых людей и инвалидов возросло на 5,5%, тогда как финансирование… сократилось: в 2025 году было 45,9 млн евро, в этом — 45,1 млн.

«Дополнительно запрошенные 4 миллиона евро не были выделены из соображений экономии», — констатируют чиновники. В итоге «спрос растёт, планируемое финансирование его не покрывает».

На внушительные 23% увеличилась и очередь в центры социального ухода (всего 655 человек). Подавляющее большинство — 55% — имеет диагноз «деменция», заболевание, которое носит прогрессирующий характер. В некотором смысле помогают уход по месту жительства или услуги кратковременного социального ухода (дневные центры), но 42% не получают и этого…

Практика первого полугодия показала, что рижане с функциональными нарушениями чаще, чем предполагалось, пользуются бесплатным спецтранспортом: на перевозку инвалидов самоуправление потратило за шесть месяцев 52,4% от годового плана. Например, для пациентов, которым необходим регулярный гемодиализ, в среднем выделяется 74,12 евро в месяц.

Всего в городе насчитывается 7898 человек, пользующихся специализированными автомобилями либо получающих компенсацию расходов на такси и топливо.

Возрастает также нагрузка на учреждения самоуправления, оказывающие помощь людям с нарушениями психического здоровья: 148 человек стоят в очереди на жильё в групповых квартирах, 106 детей ждут реабилитации. Хорошим подспорьем в решении проблемы детской реабилитации стало увеличение количества мест в организациях, сотрудничающих с думой на договорной основе, что позволило в целом поднять их число на 20%.

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#Рига #бюджет #социальный уход #пожилые люди #деменция
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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