Будущее здравоохранения Латвии выглядит мрачно, и если государство продолжит недостаточно финансировать медицину, пациентам следует считаться с ещё более длинными очередями и всё большей ролью платной медицины. Об этом в программе TV24 “Uz līnijas” предупредила член правления Ассоциации сельских семейных врачей Латвии и семейный врач Лига Козловска.

Она указала, что здравоохранение не является достаточно высоким приоритетом в повестке работы правительства, а вопрос финансирования по-прежнему не решается достаточно системно. Козловска подчеркнула, что отрасли необходимо регулярное, постоянное и стабильное финансирование, а не ситуация, когда дополнительные деньги на конкретные нужды выделяются только в последний момент или путём перераспределения бюджетных средств.

В качестве примера она привела выделение дополнительного финансирования на компенсируемые медикаменты и другие срочные нужды, в том числе на лечение онкологических пациентов. По мнению семейного врача, такой подход не является нормальным, поскольку потребности здравоохранения должны планироваться в долгосрочной перспективе, обеспечивая отрасли предсказуемое финансирование.

Козловска подчеркнула, что одной из важнейших целей является достижение финансирования здравоохранения в размере 6,1% от валового внутреннего продукта (ВВП). По её мнению, эту цель не следует откладывать до 2027 года, а нужно стремиться достичь её уже в ближайшее время. Семейный врач указала, что обсуждавшийся в рабочих группах Министерства здравоохранения объём финансирования — примерно 1,9 миллиарда евро в год — означал бы, что финансирование здравоохранения составило бы менее 4% ВВП, а не приблизилось бы к намеченным 6%.

Она также заявила, что на следующий год для нужд здравоохранения потребовалось бы дополнительно 860 миллионов евро, чтобы Латвия могла приблизиться к уровню финансирования соседних стран. В противном случае, по мнению Козловски, пациентам придётся считаться со всё более длинными очередями на оплачиваемые государством услуги, а роль платной медицины будет продолжать расти.

“Платная медицина будет развиваться всё больше, и выживут те, кто сможет заплатить”, — предупредила семейный врач.

Козловска считает, что недостаточно лишь финансировать потребности отдельных отраслей, время от времени выделяя дополнительные средства на онкологию, компенсируемые медикаменты или редкие и сердечные заболевания.

Здравоохранению необходима стабильная и долгосрочно планируемая система финансирования, чтобы возможности пациентов получать лечение не зависели от толщины их кошелька.