В Латвии появилась интерактивная карта организаций и специалистов, помогающих людям с игровой зависимостью. Однако выяснилось, что доступ к такой помощи распределён крайне неравномерно: более трети всех пунктов поддержки находятся в Риге, а во многих регионах соответствующие услуги вообще отсутствуют.

Ассоциация лицензированных организаторов азартных игр Латвии (LLAB) совместно с председателем правления Лиепайского отделения центра Marta Мадарой Лапсой разработала карту ресурсов для профилактики, лечения игровой зависимости и социальной реабилитации.

На карте собрана информация о 60 пунктах помощи по всей Латвии. Найти ближайшую организацию или специалиста можно на сайте iepauze.lv.

В Риге — 22 пункта помощи, во многих краях — ни одного

Согласно собранным данным, из 60 доступных ресурсов 22 находятся в столице. Это более трети всех пунктов поддержки.

При этом из 35 краёв Латвии лишь в 18 доступны услуги по профилактике, лечению игровой зависимости или социальной реабилитации. В остальных 17 краях таких ресурсов на карте нет.

Ещё одна проблема — нехватка специализированной помощи. Из всех 60 организаций и специалистов только четыре занимаются непосредственно игровой зависимостью. Остальные оказывают поддержку людям с различными видами зависимостей.

Люди зачастую не знают, куда обращаться

По словам Мадары Лапсы, проблема недостатка информации стала очевидной ещё в прошлом году, когда специалисты готовили доклад о доступности лечения игровой зависимости и социальной реабилитации в Латвии.

На отсутствие понятной и доступной информации указывали представители самоуправлений, врачи и общественные организации.

«Карта — это первый шаг к тому, чтобы сделать информацию более доступной», — отмечает Лапса.

На сайте можно найти телефоны доверия, группы взаимопомощи, пункты поддержки социальных работников, медицинские учреждения, психологов и другие ресурсы.

Разработчики рассчитывают, что это позволит людям, подозревающим у себя игровую зависимость, своевременно обратиться за помощью.

Кроме того, доступность информации должна способствовать снижению стигматизации людей, столкнувшихся с этой проблемой.

Карта пригодится и социальным работникам

Исполнительный директор LLAB Лига Лице подчёркивает, что недостаток информации затрагивает не только людей, нуждающихся в лечении, но и специалистов, которые должны им помогать.

Единая база данных может стать полезным инструментом для социальных работников самоуправлений, общественных организаций, медицинских и реабилитационных учреждений.

Ассоциация обещает регулярно обновлять карту, чтобы информация оставалась актуальной.

LLAB объединяет восемь лицензированных организаторов азартных игр Латвии, включая операторов интернет-казино, игровых залов и казино. Ассоциация представляет интересы отрасли и выступает за ответственную игровую среду и регулирование рынка.