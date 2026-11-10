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Красный день календаря! Кулбергс надеется сформировать новое правительство до 18 ноября 0 38

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кулбергс
ФОТО: LETA

Кандидат в премьер-министры следующего правительства Андрис Кулбергс ("Объединенный список") по-прежнему надеется, что состав нового правительства будет известен к 18 ноября и, возможно, также утвержден Сеймом.

Еще вчера Кулбергс после второго раунда переговоров с партиями не внес ясности о следующей коалиции. Судя по его высказываниям в понедельник, еще ожидается продолжение переговоров с потенциальными партнерами, которое может состояться после государственных праздников. Пока никаких дальнейших официальных переговоров между Кулбергсом, ОС и какими-то другими партиями не назначено.

Кулбергс после сегодняшнего заседания правительства сказал журналистам, что во вторник, возможно, состоялось последнее заседание его "технического правительства". На вопрос, означает ли это, что в переговорах о формировании нового правительства достигнут существенный прогресс и правительство удастся сформировать к 18 ноября, Кулбергс ответил, что это было бы вызовом, в том числе потому, что в четверг и пятницу на этой неделе он будет в Ирландии на саммите Европейского политического сообщества и неформальной встрече глав государств или правительств Европейского союза.

"Тем не менее я не оставляю надежды и думаю, что у нас может быть шанс [на новое правительство]. Может быть и так, что будет назван весь состав, но еще не будет возможности финализировать утверждение в Сейме", - сказал Кулбергс.

Он признал, что обращался к конкретным людям по поводу постов министров, однако не раскрыл, к каким людям и о каких должностях шла речь.

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#Сейм #Латвия #коалиция #переговоры #правительство #политические партии
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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