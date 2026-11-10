Евреи, темнокожие люди и представители ЛГБТ+ оказались среди наиболее частых объектов языка вражды в латвийском сегменте интернета. К такому выводу пришли специалисты Латвийского центра по правам человека, изучив сотни публикаций и комментариев в социальных сетях и на новостных порталах.
Как сообщает агентство LETA, исследование охватило период с мая 2025 года по июнь 2026 года. За это время специалисты выявили 600 случаев предполагаемого противоправного распространения языка вражды.
Большинство нарушений — 502 случая — обнаружили в международных социальных сетях Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X и Threads.
Ещё 98 случаев зафиксировали в комментариях на латвийских новостных порталах Delfi.lv, Rus.delfi.lv, LA.lv, Jauns.lv и Apollo.lv.
Почти 90% — на латышском языке
Исследователи установили, что подавляющее большинство выявленных случаев языка вражды приходится на латышский язык — 89%.
На русском языке зафиксировано 5% случаев, на английском — 2%.
Оставшиеся 4% составили невербальные проявления ненависти — изображения, стикеры и GIF-анимации, которые пользователи размещали в комментариях.
Таким образом, в изученной выборке латышскоязычный контент значительно преобладал над публикациями на других языках.
Кто чаще становится объектом ненависти
Согласно исследованию, среди случаев языка вражды по этническому или национальному признаку наибольшая доля — 43% — была направлена против евреев.
Авторы исследования объясняют это распространением стереотипов и необоснованных обвинений, связывающих еврейскую общину с различными событиями и кризисами, к которым она не имеет прямого отношения.
В частности, речь идёт о миграционных процессах, международных конфликтах и общественно-политических изменениях.
Если рассматривать все выявленные случаи языка вражды по основаниям дискриминации, распределение выглядит следующим образом:
|Основание
|Доля
|Национальность или этническое происхождение
|27%
|Цвет кожи
|25%
|Принадлежность к ЛГБТ+
|18%
|Статус иммигранта или беженца
|16%
|Религиозная принадлежность
|11%
|Пол
|3%
Социальные сети удаляют далеко не всё
Отдельное внимание исследователи уделили тому, как интернет-платформы реагируют на жалобы о распространении языка вражды.
Выяснилось, что международные социальные сети удалили либо ограничили доступ на территории Латвии и Евросоюза примерно к 60% материалов, на которые поступили жалобы.
Однако в 40,5% случаев платформы не предприняли никаких действий, оставив соответствующий контент в открытом доступе.
Ситуация на латвийских новостных порталах оказалась сопоставимой.
Из 98 комментариев, на которые исследователи направили жалобы, были удалены 54, или 55%.
Остальные комментарии продолжили оставаться доступными.
Результаты исследования показывают, что, несмотря на существующие механизмы модерации, значительная часть выявленного исследователями контента с признаками противоправного языка вражды остаётся в интернете даже после обращения к администраторам платформ.
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