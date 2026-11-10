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Кто разжигает ненависть в интернете? В Латвии 89% выявленных случаев — на латышском 5 884

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ненависть в интернете
ФОТО: BB.LV/AI

Евреи, темнокожие люди и представители ЛГБТ+ оказались среди наиболее частых объектов языка вражды в латвийском сегменте интернета. К такому выводу пришли специалисты Латвийского центра по правам человека, изучив сотни публикаций и комментариев в социальных сетях и на новостных порталах.

Как сообщает агентство LETA, исследование охватило период с мая 2025 года по июнь 2026 года. За это время специалисты выявили 600 случаев предполагаемого противоправного распространения языка вражды.

Большинство нарушений — 502 случая — обнаружили в международных социальных сетях Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X и Threads.

Ещё 98 случаев зафиксировали в комментариях на латвийских новостных порталах Delfi.lv, Rus.delfi.lv, LA.lv, Jauns.lv и Apollo.lv.

Почти 90% — на латышском языке

Исследователи установили, что подавляющее большинство выявленных случаев языка вражды приходится на латышский язык — 89%.

На русском языке зафиксировано 5% случаев, на английском — 2%.

Оставшиеся 4% составили невербальные проявления ненависти — изображения, стикеры и GIF-анимации, которые пользователи размещали в комментариях.

Таким образом, в изученной выборке латышскоязычный контент значительно преобладал над публикациями на других языках.

Кто чаще становится объектом ненависти

Согласно исследованию, среди случаев языка вражды по этническому или национальному признаку наибольшая доля — 43% — была направлена против евреев.

Авторы исследования объясняют это распространением стереотипов и необоснованных обвинений, связывающих еврейскую общину с различными событиями и кризисами, к которым она не имеет прямого отношения.

В частности, речь идёт о миграционных процессах, международных конфликтах и общественно-политических изменениях.

Если рассматривать все выявленные случаи языка вражды по основаниям дискриминации, распределение выглядит следующим образом:

Основание Доля
Национальность или этническое происхождение 27%
Цвет кожи 25%
Принадлежность к ЛГБТ+ 18%
Статус иммигранта или беженца 16%
Религиозная принадлежность 11%
Пол 3%

Социальные сети удаляют далеко не всё

Отдельное внимание исследователи уделили тому, как интернет-платформы реагируют на жалобы о распространении языка вражды.

Выяснилось, что международные социальные сети удалили либо ограничили доступ на территории Латвии и Евросоюза примерно к 60% материалов, на которые поступили жалобы.

Однако в 40,5% случаев платформы не предприняли никаких действий, оставив соответствующий контент в открытом доступе.

Ситуация на латвийских новостных порталах оказалась сопоставимой.

Из 98 комментариев, на которые исследователи направили жалобы, были удалены 54, или 55%.

Остальные комментарии продолжили оставаться доступными.

Результаты исследования показывают, что, несмотря на существующие механизмы модерации, значительная часть выявленного исследователями контента с признаками противоправного языка вражды остаётся в интернете даже после обращения к администраторам платформ.

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#права человека #Латвия #дискриминация #социальные сети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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