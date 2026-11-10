Сотни работников культурной сферы Латвии вышли во вторник, 10 ноября, на шествие по центру Риги. Участники акции «Культура (вы)живает» потребовали от властей обратить внимание на низкие зарплаты и растущую нехватку специалистов в отрасли, сообщает агентство LETA.

Шествие началось у Латвийской национальной оперы и балета. С плакатами и лозунгами участники направились через центр столицы к Латвийскому национальному художественному музею.

«Культура — не хобби», «Работать за гроши — не искусство», «Работа в музее = искусство выживать», «Мы хотим работать в Латвии, а вы хотите нас?» — такие надписи можно было увидеть на плакатах демонстрантов.

У памятника Свободы участники акции исполнили государственный гимн, после чего продолжили шествие к зданию правительства.

К собравшимся вышли премьер-министр Андрис Кулбергс и министр культуры Наурис Пунтулис.

Глава правительства заявил о готовности выслушать предложения представителей отрасли. По его словам, культура имеет не меньшее значение для общества, чем здравоохранение, образование или безопасность. Однако при распределении бюджетных средств необходимо учитывать интересы всех этих сфер.

Премьер также отметил, что одной из главных задач следующего министра культуры станет обеспечение предсказуемого финансирования отрасли на ближайшие годы.

Зарплаты значительно ниже среднего уровня

Организаторы акции обратили внимание на существенный разрыв в оплате труда.

По их данным, во втором квартале 2026 года средняя зарплата до уплаты налогов в учреждениях культурного наследия составляла 1395 евро, а в сфере сценического искусства — 1365 евро. Для сравнения: средняя зарплата в общественном секторе достигала 1926 евро.

Таким образом, работники культурного наследия в среднем получали на 531 евро меньше, а сотрудники сферы сценического искусства — на 561 евро меньше.

Представители отрасли предупреждают, что хронически низкие зарплаты вынуждают опытных специалистов искать работу в других сферах или за пределами Латвии. Одновременно учреждениям культуры становится всё сложнее привлекать молодые кадры.

По мнению организаторов шествия, если ситуацию не изменить, последствия почувствуют все жители страны: культурных мероприятий может стать меньше, а их качество и доступность окажутся под угрозой...