Mēness aptieka и Latvijas Bērnu fonds приглашают всех неравнодушных жителей Латвии присоединиться к благотворительной инициативе в поддержку детей с функциональными нарушениями.

У каждого ребёнка свои возможности и потребности. Однако некоторые дети из-за сложных заболеваний и ограниченных возможностей сталкиваются с социальной изоляцией. Для ребёнка, которому трудно передвигаться самостоятельно, даже выход из дома может стать серьёзным испытанием, не говоря уже о прогулках в парке или играх со сверстниками.

Чтобы помочь детям с функциональными нарушениями стать более мобильными и улучшить качество их повседневной жизни, Mēness aptieka совместно с Latvijas Bērnu fonds продолжает реализацию благотворительной программы Labsirdības misija.

В ноябре у каждого желающего появилась ещё одна возможность присоединиться к этой важной социальной инициативе и внести свой вклад в поддержку семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

За год существования программы конкретную помощь получили уже 17 семей. Для детей было приобретено 20 технических средств реабилитации на общую сумму почти 40 000 евро. Между тем потребность в поддержке продолжает расти: сейчас помощи ожидают ещё 17 семей, которым необходимы индивидуально подобранные технические средства реабилитации. Общая сумма необходимой помощи составляет 32 000 евро.

Для детей с функциональными нарушениями технические средства реабилитации играют важнейшую роль в повседневной жизни. Они помогают не только передвигаться, но и развиваться, участвовать в привычных занятиях, выходить из дома и посещать реабилитационные процедуры. В некоторых случаях подходящее вспомогательное средство становится единственной возможностью общаться с окружающими, получать образование и выстраивать отношения со сверстниками.

При этом потребности каждого ребёнка индивидуальны. Государственная поддержка не всегда позволяет обеспечить детей всеми необходимыми техническими средствами реабилитации, а выделенного финансирования порой недостаточно для полного покрытия расходов. В таких ситуациях дополнительная финансовая помощь приобретает особое значение: она позволяет ребёнку своевременно получить необходимое средство реабилитации и снижает финансовую нагрузку на семью, которой зачастую приходится самостоятельно оплачивать оборудование стоимостью в десятки тысяч евро.

«Цель Latvijas Bērnu fonds — помогать детям и семьям, которые ежедневно сталкиваются с различными трудностями и нуждаются в поддержке, когда собственных ресурсов или государственной помощи уже недостаточно. Наш опыт показывает, насколько существенно может измениться жизнь ребёнка и всей его семьи, если необходимая помощь оказывается своевременно. Каждая семья, получившая поддержку, — ещё одно подтверждение того, что совместными усилиями мы можем сделать жизнь детей и их близких лучше и полноценнее», — отмечает член правления Latvijas Bērnu fonds Андрис Берзиньш.

Чтобы помощь могла охватить как можно больше семей, важны не только усилия организаторов программы, но и активное участие общества. Каждый желающий может внести свой вклад в общее дело.

Как помочь детям с функциональными нарушениями?

В настоящее время Mēness aptieka перечисляет 10 центов с каждой покупки товара, отмеченного специальным знаком Labsirdības misija, в пользу детей, участвующих в программе. На данный момент (первые числа ноября 2026 года) общая сумма пожертвований Mēness aptieka составляет уже 35 180,19 евро.

Поддержать инициативу можно, сделав пожертвование на сайте Latvijas Bērnu fonds (https://lbf.lv/) или воспользовавшись специальными ящиками для пожертвований, установленными в прямо аптеках Mēness aptieka.

В ноябре появилась ещё одна возможность присоединиться к благотворительной инициативе. В нескольких аптеках Mēness aptieka, а также в интернет-магазине e-menessaptieka.lv можно приобрести специальные антистрессовые мячи в форме лимона. Все средства, вырученные от их продажи за вычетом налогов, Mēness aptieka также полностью направит в Latvijas Bērnu fonds для поддержки семей в рамках программы Labsirdības misija.

«Наша задача — помочь детям с функциональными нарушениями стать более самостоятельными, а обществу — дать возможность внести реальный вклад в позитивные изменения их жизни. Подходящее техническое средство реабилитации, предоставленное своевременно, означает гораздо больше, чем просто возможность передвигаться. Оно помогает ребёнку участвовать в играх, общаться с окружающими, посещать школу и реабилитационные занятия, проводить время вне дома.

Мы убеждены, что каждый может внести свой вклад в это важное дело и даже небольшой повседневный выбор способен стать значимой поддержкой для детей. Поэтому в преддверии завершения года в нескольких аптеках Mēness aptieka появятся специальные антистрессовые мячи Labsirdības misija в форме лимона. Приобретая их, каждый сможет внести свой вклад в сбор средств на покупку технических средств реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Все вырученные средства будут перечислены в Latvijas Bērnu fonds», — рассказывает член правления Mēness aptieka Елена Петришина.

Иногда большое добро начинается с совсем небольшого поступка. Покупка лимона-антистресса, пожертвование или рассказ об инициативе друзьям и близким — каждый такой шаг приближает момент, когда ещё один ребёнок сможет получить необходимое средство реабилитации, стать самостоятельнее и открыть для себя новые возможности.

Ведь даже маленький жест доброты способен изменить чью-то жизнь. Давайте творить добро вместе!