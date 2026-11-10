Литва ужесточает контроль за транзитом зерна из России и Беларуси и призывает Латвию последовать её примеру. В Вильнюсе опасаются, что через балтийские порты может вывозиться зерно, похищенное на оккупированных территориях Украины.

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка выразил недовольство тем, что Латвия, по его мнению, недостаточно активно проверяет происхождение зерновых грузов из России и Беларуси. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на литовское BNS.

«К сожалению, Латвия ничего не делает в этом вопросе. Наша цель — как можно скорее встретиться с латвийскими и эстонскими коллегами и предложить им наш опыт», — заявил министр журналистам во вторник, 10 ноября.

Литва намерена поделиться с соседями методами проверки происхождения зерна, в том числе с использованием зарубежных лабораторий.

Советник министра Юстас Ясконис утверждает, что Латвия сейчас не проводит достаточных проверок происхождения транзитного зерна. При этом он подчеркнул, что решение об усилении контроля остаётся за латвийскими властями.

«Это решение латвийских политиков. Мы обещаем сотрудничество и посредничество», — отметил представитель министерства.

Латвия уже отправила зерно на экспертизу

Между тем утверждение о полном отсутствии проверок не соответствует информации, ранее предоставленной латвийской Продовольственно-ветеринарной службой (PVD).

По данным ведомства, до 14 октября для лабораторных исследований были отобраны образцы 23 партий зерна российского и белорусского происхождения, перевозимого транзитом через Латвию.

Специалисты проводят изотопный анализ и исследуют элементный состав образцов. Эти методы позволяют установить вероятное географическое происхождение зерна и проверить, не было ли оно вывезено с оккупированных Россией украинских территорий.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее пообещал обнародовать результаты исследований после их получения.

Литва вводит более жёсткие правила

С 16 ноября в Литве начнут действовать дополнительные ограничения. Теперь расходы на лабораторные проверки происхождения зерна будут оплачивать сами предприниматели.

Кроме того, до получения результатов экспертизы зерновые грузы нельзя будет вывозить из Клайпедского порта.

Это может означать длительные задержки: по словам Мажейки, исследование одного образца занимает от трёх до пяти недель.

С начала сентября литовские контролирующие органы уже проверяют происхождение всего продовольственного и кормового зерна, поступающего транзитом из России и Беларуси. Пока эти исследования финансирует государство, а грузы разрешается отправлять из порта до завершения проверок.

Эстония пошла ещё дальше: в начале октября страна приняла решение о введении национальных санкций, запрещающих транзит российского и белорусского зерна.

Главная цель ужесточения контроля — не допустить, чтобы через балтийские страны на мировой рынок попадала сельскохозяйственная продукция, предположительно вывезенная с оккупированных территорий Украины.