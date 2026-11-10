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Почему Латвия не становится богаче? Глава Банка Латвии назвал главные препятствия 0 360

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Казакс
ФОТО: LETA

Экономика Латвии развивается слишком медленно, а государственные расходы растут быстрее доходов. Если ситуацию не изменить, страна рискует столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс считает, что экономический потенциал страны используется далеко не полностью. Об этом он заявил во вторник, 10 ноября, на пресс-конференции, посвящённой финансовой ситуации в Латвии.

По словам Казакса, Латвия способна развиваться значительно быстрее, однако для этого необходимо не только пересмотреть государственные расходы, но и создать условия для более активного экономического роста.

Глава центробанка обратил внимание на тревожную тенденцию: с 2019 года роль государства в экономике существенно увеличилась, причём бюджетные расходы растут быстрее поступлений. Продолжаться бесконечно такая ситуация не может.

«Развитие слишком медленное, мы можем и должны развиваться быстрее. Нужно смотреть и в сторону сокращения расходов, и в сторону более быстрого развития», — подчеркнул Казакс.

Он сообщил, что специалисты Банка Латвии внимательно изучат предложения премьер-министра Андриса Кулбергса по сокращению государственных расходов и привлечению дополнительных средств в экономику.

Кредиты растут, но экономика не успевает

При этом Казакс отметил и положительные изменения. В последние два-три года банковское кредитование увеличивается значительно быстрее, чем экономика в целом.

Объём кредитования предприятий растёт примерно на 15% ежегодно, а домохозяйств — на 10%.

По оценке главы Банка Латвии, около половины экономического роста обеспечивается за счёт кредитования. Это свидетельствует о наличии возможностей для ускорения развития страны.

Однако одних кредитов недостаточно. По мнению Казакса, экономике необходимы квалифицированные работники, новые инвестиции и сильная научная база.

Одним из ключевых направлений должен стать экспорт, расширение которого позволит латвийским предприятиям активнее выходить на зарубежные рынки и обеспечивать более высокие темпы роста.

Президент Банка Латвии подчеркнул, что изменения необходимо проводить продуманно, но без промедления.

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#банк Латвии #инвестиции #Латвия #экспорт #кредитование #экономика #Мартиньш Казакс
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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