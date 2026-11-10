Каждый пятый житель Латвии хотя бы раз покупал лекарства или пищевые добавки после самостоятельного поиска информации о симптомах в Google или ChatGPT, не посоветовавшись с врачом или фармацевтом. Среди людей младше 40 лет так поступал уже каждый четвёртый.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat по заказу аптечной сети Euroaptieka, сообщает bb.lv.

Как выяснилось, при возникновении вопросов о лекарствах и пищевых добавках 37% опрошенных обращаются к фармацевту, 35% ищут ответы в интернете, а 15% используют инструменты искусственного интеллекта, в том числе ChatGPT.

Председатель правления Euroaptieka в Латвии Наталья Захарова отмечает, что интернет и искусственный интеллект могут помочь разобраться в медицинской информации, однако не способны заменить индивидуальную оценку специалиста.

Особенно важно консультироваться с врачом или фармацевтом, если человек одновременно принимает несколько лекарств или пищевых добавок: их сочетание может иметь значение для безопасности лечения.

Лекарства по совету блогеров и знакомых

Опрос выявил и другие тревожные привычки жителей Латвии.

Так, 23% респондентов покупали пищевые добавки под влиянием рекламы блогеров в социальных сетях. Ещё 34% принимали добавки по собственному усмотрению, предварительно не изучив инструкцию и не проверив их совместимость с другими препаратами.

Более трети опрошенных — 37% — признались, что хотя бы раз принимали рецептурные лекарства, выписанные родственнику или другу. Среди людей в возрасте от 40 до 59 лет так поступал почти каждый второй.

При этом 22% жителей сами передавали свои рецептурные препараты другим людям. В возрастной группе от 60 до 74 лет подобным опытом поделился почти каждый третий.

Просроченные таблетки и кофе вместо воды

Ещё одна распространённая привычка — использование препаратов с истёкшим сроком годности. Оказалось, что 42% жителей Латвии хотя бы раз принимали просроченные лекарства или пищевые добавки.

Кроме того, 31% опрошенных иногда запивают таблетки кофе, энергетическими напитками или соком вместо воды.

При этом лишь 33% респондентов всегда или часто консультируются с врачом либо фармацевтом по поводу совместимости нескольких одновременно принимаемых лекарств и добавок.

Специалисты напоминают, что даже привычные препараты могут взаимодействовать друг с другом, а рекомендации из интернета не учитывают всех особенностей здоровья конкретного человека.

Опрос проводился в октябре 2026 года. В нём участвовали 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет из разных регионов страны.