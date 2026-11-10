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Прием в детские сады становится централизованным 0 51

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2026
Diena.lv
Изображение к статье: дети на прогулке

В этом году самоуправления начинают внедрять разработанную Министерством образования и науки (МОН) единую электронную платформу подачи заявок на зачисление детей в дошкольные учреждения через портал Latvija.gov.lv.

Эту систему, которая создается при поддержке Фонда восстановления Европейского союза и работает по принципу "подай один раз", планируется расширить, включив в нее последующие ступени образования, в том числе образование по интересам и профессиональную ориентацию.

Родители теперь смогут дистанционно подать электронные заявки на место для ребенка в очереди в дошкольное учреждение. Новая система поможет самоуправлениям и образовательным учреждениям проще администрировать заявки и эффективнее управлять процессом приема, поясняет МОН. До конца этого года ее планируется внедрить в 18 самоуправлениях.

Первым это уже сделало Добельское краевое самоуправление. Следующими к системе присоединяются Вентспилс и Бауска, а также Олайнский, Айзкраукльский, Кекавский, Мадонский и Тукумский края.

Система работает по принципу "подай один раз": часть необходимой информации автоматически поступает из государственных регистров, что позволяет сократить повторный ввод данных и сэкономить время родителей. Порядок подачи заявок будет регулироваться обязательными правилами самоуправлений. Это касается и того, смогут ли родители указать несколько учреждений в порядке приоритета или только одно. Кроме того, родители смогут отслеживать статус своей заявки в онлайн-режиме.

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#образование #Вентспилс #министерство образования #самоуправления
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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