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Ради экономии 6000 евро в год? Латвийские посольства лишатся нотариальных функций 0 119

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нотариус

В Министерстве иностранных дел объясняют решение низким спросом и высокими административными затратами. Гражданам предлагают обращаться к местным нотариусам или пользоваться электронными услугами.

Правительство Латвии во вторник, 10 ноября, поддержало подготовленные Министерством иностранных дел поправки к Закону о консульской помощи и консульских услугах, предусматривающие прекращение выполнения нотариальных функций в дипломатических и консульских представительствах страны за рубежом, сообщает агентство LETA.

Сейчас сотрудники латвийских посольств и консульств, а также почётные консулы имеют право выполнять отдельные нотариальные действия. Однако МИД предлагает отказаться от этой практики, поскольку спрос на такие услуги невелик, а их предоставление требует дополнительных ресурсов.

По данным министерства, в 2024 году латвийские представительства за рубежом оказали 580 нотариальных услуг, получив 5760 евро государственных пошлин. В 2025 году количество услуг сократилось до 500, а поступления составили 5000 евро. За период с начала 2026 года по 29 октября было оказано лишь 200 услуг на сумму 2000 евро.

Куда обращаться за нотариальными услугами?

После вступления поправок в силу граждане Латвии, проживающие за границей, смогут обращаться к нотариусам в стране своего пребывания или воспользоваться цифровыми решениями.

В частности, нотариальные действия можно будет совершать дистанционно через латвийскую платформу LatvijasNotars.lv, предоставляющую доступ к услугам присяжных нотариусов, в том числе через систему DigiNotārs.

В МИД отмечают, что значительную часть нотариальных действий в посольствах сейчас составляют подтверждения того, что человек жив. Такие документы, в частности, необходимы для решения пенсионных вопросов.

Латвийские пенсионеры, проживающие в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны, смогут обращаться за соответствующими подтверждениями в компетентные учреждения страны проживания.

МИД рассчитывает сократить расходы

В министерстве поясняют, что оказание нотариальных услуг требует соблюдения специальных правил регистрации, хранения и архивирования документов, защиты персональных данных и обучения сотрудников.

Сохранение этих функций в дальнейшем потребовало бы дополнительных вложений в информационные системы, архивные помещения и страхование ответственности.

Отказ от нотариальных услуг приведёт к сокращению бюджетных поступлений примерно на 5000–6000 евро в год. Однако в МИД считают, что экономия на административных расходах и возможность перераспределить рабочее время сотрудников оправдывают такое решение.

Освободившиеся ресурсы планируется направить на более востребованные услуги — консульскую помощь, оформление паспортов и удостоверений личности.

Изменится и порядок установления консульских сборов

Поправки также предусматривают передачу полномочий по определению стоимости консульских услуг от правительства министру иностранных дел.

Министр будет устанавливать размеры платы, порядок её внесения, льготы и освобождения от оплаты, а также правила расчётов в иностранных валютах.

При этом в МИД подчёркивают, что сама передача полномочий не предполагает изменения перечня или доступности остальных консульских услуг.

Новые правила оплаты должны вступить в силу не позднее 1 мая 2027 года. До этого продолжат действовать нынешние положения, но не дольше 30 апреля 2027 года.

Важно: правительство пока только поддержало законопроект. Прекращение нотариальных услуг в латвийских представительствах за рубежом произойдёт после принятия соответствующих поправок и их вступления в силу.

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#пенсионеры #Латвия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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