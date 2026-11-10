В повестку дня заседания правительства 6 ноября было дополнительно внесено информационное сообщение «Отчёт об исполнении плана мероприятий Декларации Кабинета министров под руководством Андриса Кулбергса». Это огромная таблица Excel, разделённая на 187 разделов. Мы прочли!

Дроны в подарок от США

Среди выдающихся достижений исполнительной власти, кои ей желательно продолжить и при новом составе правительства, отмечено, в частности, «повышение возможностей служб внутренних дел по обнаружению беспилотных летательных аппаратов и противодействию им». Компания RAE tech установит систему перехвата дронов в штабе Государственной погранохраны и полностью синхронизирует её с имеющимися устройствами Госполиции.

Сама же Латвия на денюжку в размере 1,375 миллиона евро (из средств европейского проекта FRONTEX) приобретёт 19 дронов и один комплект управления ими. Поставки планируются до второго полугодия 2027 года. Также для нужд пограничников закупят 10 переносных домов и комплекты обнаружения низколетящих объектов — за 820 000 евро.

К оснащению пограничников беспилотниками подключились и США — американский посол 31 августа передала стражам рубежей 20 БПЛА и три тепловизора.

Пожарные проверяют убежища

У восточной границы продолжаются инвестиции в строительство центров управления катастрофами — объединённых депо пожарно-спасательных служб, скорой помощи и полиции. В частности, такие центры строятся в Резекне, Краславе и Балви. Завершить строительство планируется к 2028 году, предельная сумма затрат установлена в размере 30 006 468 евро.

Латвийские огнеборцы также выполняют функции координаторов гражданской обороны. В силу этого им необходимо обследовать все принадлежащие частным лицам многоквартирные дома, производственные здания площадью свыше 2500 м² и общественные здания площадью более 1500 м² на предмет возможности обустройства убежищ III категории.

По состоянию на сентябрь обобщена информация о 281 объекте: 44 подходят для обустройства убежищ, 128 — частично подходят, 109 — не подходят.

Администраторы покупают генераторы

«Министерство экономики начало работу над разработкой технической спецификации типового убежища площадью 60 м²», — отмечается далее в правительственном документе.

Со своей стороны, Министерство умной администрации и регионального развития намерено использовать финансовый инструмент Европейской экономической зоны (в которую, помимо стран ЕС, входят Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), чтобы обеспечить «доступ к инфраструктуре гражданской обороны 107 630 жителей». Также по этой линии приобретут электрогенераторы для социальной сферы и здравоохранения, обновят сирены.

Секретное задание для медиков

Задача в сфере медицины также выполняется: «Совместно с Министерством здоровья определены необходимые ресурсы для укрепления медицинских возможностей стационарных лечебных учреждений и персонала гражданского сектора, чтобы обеспечить поддержку Национальным вооружённым силам».

Дальнейшие подробности не раскрываются: «Обобщённая информация классифицируется как информация ограниченного доступа… Одновременно мероприятие ещё не полностью завершено».

Между тем из 423 опрошенных семейных врачей по всей Латвии только 159 выразили однозначную готовность продолжать работу в кризисной ситуации, а 133 — «при определённых условиях, в том числе при обеспечении безопасности членов семей».

Ну и учения, учения… Ближайшие — 15 ноября, в Кримулдской волости, на Инчукалнском газохранилище.

По сравнению с военно-кризисными разделами гражданские приоритеты гораздо менее выражены. Пожалуй, за исключением демографии, здоровья матери и ребёнка.