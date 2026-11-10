В неделю государственных праздников Латвии, с 11 по 18 ноября, в торговой сети LaTS традиционно растёт спрос на флаги, значки и сладости, особенно конфеты с латвийской символикой.

«Ноябрьские государственные праздники у жителей Латвии связаны с несколькими устоявшимися традициями. Перед Днём Лачплесиса люди покупают свечи, чтобы зажечь их у памятников, в местах памяти и на окнах своих домов. А по мере приближения 18 ноября всё чаще приобретают конфеты с латвийской символикой, значки, сладости и продукты для праздничного стола. Казалось бы, это небольшие повседневные покупки, но за ними стоит желание быть вместе, помнить историю нашей страны и отмечать день рождения Латвии», — рассказывает председатель правления ООО Latvijas Tirgotāju savienība Раймондс Окманис.

Праздничные традиции отражаются в покупательской корзине

В День Лачплесиса, 11 ноября, по всей Латвии проходят памятные мероприятия, во время которых жители чтят борцов за свободу страны. Зажигание свечей — одна из самых заметных традиций этого дня, поэтому спрос на них начинает расти уже за несколько дней до праздника.

В свою очередь, 18 ноября, отмечая провозглашение Латвийской Республики в 1918 году, многие семьи собираются за общим праздничным столом. В этот период покупатели приобретают как привычные продукты питания, так и различные сладости и угощения.

В LaTS отмечают, что в региональных магазинах во время праздников особенно востребованы конфеты и другие сладости. Одна из возможных причин — семейная традиция навещать в выходные родственников, в том числе бабушек и дедушек, живущих за пределами крупных городов.

«Государственные праздники для многих — это ещё и время семейных встреч. Дети и внуки приезжают в гости, а бабушки и дедушки заранее запасаются чем-нибудь вкусным, чтобы их угостить. В небольших населённых пунктах такие изменения покупательских привычек особенно заметны. Магазин рядом с домом — это место, где можно удобно купить и сладости для внуков, и всё необходимое для общего праздничного обеда», — объясняет Раймондс Окманис.

Продукты для праздничного стола всё чаще заказывают через интернет

Наряду с покупательскими привычками в обычных магазинах меняются и способы приобретения продуктов питания. При подготовке к праздникам и семейным встречам возможность заказать продукты через интернет позволяет заранее спланировать покупки и сэкономить время.

В честь государственных праздников Латвии с 10 по 20 ноября в интернет-магазине LaTS проходит специальная акция «11 дней — скидка 11%». Используя промокод LATVIJA, покупатели могут получить скидку 11% на всю корзину товаров при сумме заказа свыше 50 евро. Предложение действует в Риге и Рижском регионе, Тервете, Цесисе, Валмиере, Драбеши, Лиепе, Бирзгале и Яунелгаве.

Согласно прогнозам компании, за десять месяцев 2026 года оборот интернет-магазина вырастет более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это свидетельствует о том, что всё больше покупателей пользуются возможностью приобретать повседневные продукты питания и хозяйственные товары дистанционно.

Магазин рядом с домом — важная часть местного сообщества

В LaTS подчёркивают, что небольшие и средние магазины играют важную роль в повседневной жизни регионов Латвии. Они обеспечивают возможность приобретать необходимые товары недалеко от дома и помогают сохранять местное предпринимательство.

Во время государственных праздников эта роль становится особенно заметной: люди готовятся к совместным мероприятиям, навещают близких и продолжают традиции, объединяющие разные поколения.

«Государственные праздники Латвии напоминают о том, насколько важно чувствовать свою принадлежность к родной земле и людям. Местные магазины тоже являются частью этой общности — они находятся рядом с жителями и в будни, и в праздники. Для нас важно, чтобы возможность удобно совершать покупки сохранялась не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах», — подчёркивает Раймондс Окманис.