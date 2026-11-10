В среду во многих местах Латвии ожидаются осадки. В восточной части страны пойдет не только дождь, но и снег, прогнозируют синоптики.

Снег ожидается в основном в Латгале, Селии и на востоке Видземе в среду утром и днем. Местами на дорогах будет скользко.

В западной и центральной частях страны местами пройдут дожди, к вечеру на западе Курземе ожидается более сильный дождь. Небо будет преимущественно облачным.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, который в течение дня на побережье усилится порывами до 13 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -2..+2 градуса, днем воздух прогреется до +1..+6 градусов, местами на побережье - до +8 градусов.

В Риге небо затянут облака, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть слабый до умеренного с юга. Минимальная температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем столбик термометра не поднимется выше +5 градусов.