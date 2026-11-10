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Водителям приготовиться: 11 ноября в Риге введут масштабные ограничения движения 0 41

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Набережная 11 Ноября
ФОТО: LETA

В среду, 11 ноября, в связи с мероприятиями, посвящёнными Дню Лачплесиса, в центре Риги введут ограничения движения и парковки автомобилей. С 17:00 до полуночи для транспорта будет закрыта набережная 11 Ноября на участке между Вантовым и Каменным мостами.

Как сообщает Рижская дума, ограничения также затронут маршрут факельного шествия и ряд улиц Старой Риги.

На время перекрытия набережной двустороннее движение организуют на улице Пилс — от переулка Полю гате до Домской площади, а также на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба.

Где запретят парковку

Остановка и стоянка автомобилей будут запрещены:

  • С 15:00 10 ноября до полуночи 11 ноября — на параллельной дороге набережной 11 Ноября, от Полю гате до Бискапа гате.

  • 11 ноября с 06:00 до 15:00 — на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица, от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара.

  • С 07:00 до 11:00 — на площади Гердера.

  • С 12:00 до полуночи — на правой стороне набережной 11 Ноября, от Даугавас гате до Вантового моста.

Автомобили, оставленные в запрещённых местах, при необходимости будут перемещать на другие разрешённые парковочные места.

Дополнительные ограничения в центре

Во время праздничных мероприятий движение транспорта при необходимости могут ограничивать:

  • С 08:30 до 10:15 — на площади Гердера.

  • С 12:30 до 13:30 — на площади Свободы.

  • С 13:50 до 14:15 — на Замковой площади и прилегающих улицах.

Кроме того, с 12:30 до 13:30 возможно ограничение или полное прекращение движения водного транспорта по Городскому каналу — от моста на улице Кришьяня Барона до пешеходного моста возле Бастионной горки.

Уже закрыта для движения улица Бариню на участке от бульвара Узварас до разворотной площадки возле улицы Херманя. Ограничения сохранятся до 12:00 четверга, 12 ноября.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в центре столицы.

Информацию об изменениях в движении общественного транспорта можно найти на официальном сайте Rīgas satiksme.

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#Рига #Ригас Сатиксме #День Лачплесиса
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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