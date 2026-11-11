В среду, 11 ноября, во многих районах Латвии ожидаются осадки. На востоке страны к дождю добавится снег, а в Курземе ближе к вечеру местами пройдут ливни. Температура воздуха составит от +1 до +5 градусов, однако на побережье может потеплеть до +9. В Риге существенных осадков не прогнозируется.
В среду, 11 ноября, погода в Латвии будет преимущественно облачной и дождливой. В восточных районах страны ожидается также снег, а из-за осадков дороги местами могут становиться скользкими.
Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.
Где ожидаются дождь и снег?
В течение дня небо над Латвией будет затянуто облаками. Во многих районах пройдут дожди, а в восточной части страны возможны осадки в виде снега.
Водителям следует учитывать, что отдельные участки дорог могут быть скользкими.
Во второй половине дня погодные условия местами ухудшатся в Курземе: ближе к вечеру там ожидаются ливни.
Температура — от +1 до +9 градусов
В большинстве районов Латвии максимальная температура воздуха в среду составит +1…+5 градусов.
Заметно теплее будет на побережье, где воздух может прогреться до +9 градусов.
В течение дня ожидается слабый или умеренный южный и юго-западный ветер.
Какая погода будет в Риге?
В столице среда пройдет преимущественно под облачным небом, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.
Максимальная температура воздуха в Риге составит +5 градусов.
Атмосферное давление понижено
На погодные условия в Латвии влияет область низкого давления.
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