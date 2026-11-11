В среду, 11 ноября, во многих районах Латвии ожидаются осадки. На востоке страны к дождю добавится снег, а в Курземе ближе к вечеру местами пройдут ливни. Температура воздуха составит от +1 до +5 градусов, однако на побережье может потеплеть до +9. В Риге существенных осадков не прогнозируется.

В среду, 11 ноября, погода в Латвии будет преимущественно облачной и дождливой. В восточных районах страны ожидается также снег, а из-за осадков дороги местами могут становиться скользкими.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.

Где ожидаются дождь и снег?

В течение дня небо над Латвией будет затянуто облаками. Во многих районах пройдут дожди, а в восточной части страны возможны осадки в виде снега.

Водителям следует учитывать, что отдельные участки дорог могут быть скользкими.

Во второй половине дня погодные условия местами ухудшатся в Курземе: ближе к вечеру там ожидаются ливни.

Температура — от +1 до +9 градусов

В большинстве районов Латвии максимальная температура воздуха в среду составит +1…+5 градусов.

Заметно теплее будет на побережье, где воздух может прогреться до +9 градусов.

В течение дня ожидается слабый или умеренный южный и юго-западный ветер.

Какая погода будет в Риге?

В столице среда пройдет преимущественно под облачным небом, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Максимальная температура воздуха в Риге составит +5 градусов.

Атмосферное давление понижено

На погодные условия в Латвии влияет область низкого давления.

Подробнее о мероприятиях Дня Лачплесиса по всей Латвии читайте здесь.