В продуктовых магазинах акции обычно обещают простую выгоду — более низкую цену, то есть скидку, а значит и более выгодную покупку. Однако иногда, чтобы понять, сколько на самом деле будет стоить товар, приходится как следует вчитываться в мелкий шрифт и даже какое-то время постоять у ценника.

Именно такое недоумение вызвала акция на манго в магазине “Lidl” — хотя условия указаны, покупатели считают, что их можно было бы подать гораздо понятнее.

“Самый тупой вид акции, который только доводилось видеть в продуктовом магазине,” — пишет в соцсетях один из комментаторов. С ним соглашаются и другие, указывая, что такое предложение сбивает покупателей с толку и создает ненужные трудности как в магазине, так и на кассе.

“Сегодня в магазине заметила, что очень многие покупатели этого не понимают, особенно люди в возрасте. Но согласна — реально тупые и бессмысленные эти акции. Настоящая морока для покупателей, и допускаю, что кассирам тоже все время приходится объяснять,” — пишет одна женщина.

Она считает, что магазин мог бы оформить предложение гораздо проще: “Нормально было бы просто указать, что 1,20 евро за штуку.”

Другая покупательница тоже признает, что условия акции, хотя вроде бы и написаны, все же сбивают с толку. “Вроде бы все ясно написано, если знаешь, как читать. Но это очень запутанно. Потому что третий опять по полной цене, четвертый по цене со скидкой… В итоге возникает ощущение, что это специально так двусмысленно оформлено, чтобы больше продать,” — рассуждает она.

Одна женщина добавляет, что и ее мама растерялась, пытаясь понять предложение. А другая комментаторша вспоминает, что недавно слышала, как на кассе какой-то пожилой мужчина переживал из-за условий акции, а кассирша лишь посмеялась над его непониманием. “Фу, фу, фу,” — пишет она.

Тем не менее есть и покупатели, которые поняли суть акции. “Я понимаю это так, что с Lidl Plus я получу две штуки по 0,39 евро,” — пишет один комментатор, однако ему объясняют, что принцип предложения другой.

Чтобы не было недоразумений — с “Lidl Plus” первый манго покупатель приобретает за 1,99 евро, а второй — за 0,39 евро. То есть речь не идет о двух манго, каждый из которых стоит 0,39 евро.

Именно такое оформление и вызвало вопросы, поскольку часть покупателей считает, что магазину следовало яснее указать, что скидка относится ко второму фрукту. “А так получается обман с ценами, потому что там не написано ясно и четко, что покупаешь один за 1,99, а на второй скидка 80%. Wtf,” — выражает недоумение один покупатель.

Другой комментатор отмечает, что для “Lidl” это не первый случай, когда условия скидок заставляют покупателей хорошенько поломать голову: “У них часто бывают всякие вводящие в заблуждение “скидки” с mindfuck-условиями. Конечно, не жалко этих центов, но неприятно чувствовать себя обманутым.”

Хотя условия акции доступны, реакция покупателей показывает, что одного лишь указания цены не всегда достаточно — важно, чтобы предложение можно было понять быстро и без дополнительных догадок.