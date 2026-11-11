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Грипп пока отступает, но пневмония наступает: тревожная тенденция в Латвии 0 164

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грипп
ФОТО: BB.LV/AI

Заболеваемость гриппом в Латвии остаётся на низком уровне, однако за последнюю неделю число случаев пневмонии почти удвоилось. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

По информации ЦПКЗ, заболеваемость гриппом за минувшую неделю незначительно выросла — с 15 до 15,7 случая на 100 тысяч жителей. В медицинских учреждениях, участвующих в мониторинге, клинически диагностировали грипп у 12 пациентов.

В то же время число обращений с симптомами острых респираторных инфекций продолжает увеличиваться. За неделю к семейным врачам обратились 780 пациентов, что соответствует 1017,4 случая на 100 тысяч населения. Это на 2,5% больше, чем неделей ранее.

Наиболее заметный рост зафиксирован среди заболевших пневмонией. Показатель увеличился почти вдвое — с 11 до 20,9 случая на 100 тысяч жителей. При этом он остаётся примерно в два раза ниже уровня аналогичного периода прошлого сезона.

В десяти больницах, участвующих в мониторинге, пациенты с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями составили 2,6% от общего числа госпитализированных. Среди обследованных пациентов выявлены случаи гриппа типа А, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и Covid-19.

За последнюю неделю сообщений о смертельных случаях среди пациентов с гриппом не поступало. С начала сезона зарегистрирован один такой случай — умер пациент старше 90 лет, имевший несколько хронических заболеваний и не привитый против гриппа.

Доля положительных тестов на Covid-19 снизилась с 3,4% до 1,9%. С начала сезона поступили сообщения о двух смертях пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Латвию поступили дополнительные вакцины

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) сообщила, что поставщик получил все предусмотренные договором дозы вакцины против гриппа. В течение текущей недели препараты планируется доставить в медицинские учреждения в соответствии с утверждёнными заявками.

В сезоне 2026/2027 государство заказало более 148 тысяч доз вакцины против гриппа — почти на 9 тысяч больше, чем в предыдущем сезоне.

Специалисты ЦПКЗ напоминают, что вакцинация остаётся наиболее эффективным способом снизить риск тяжёлого течения гриппа и его осложнений. Особенно важно прививаться пожилым людям, беременным женщинам, маленьким детям и пациентам с хроническими заболеваниями.

При появлении кашля, насморка, боли в горле или повышенной температуры медики рекомендуют оставаться дома и при необходимости обращаться к семейному врачу.

Вакцинация против Covid-19 в Латвии доступна бесплатно всем жителям. Прививки против гриппа и коронавируса можно сделать во время одного посещения врача.

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#covid-19 #здравоохранение #Латвия #грипп #вакцинация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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