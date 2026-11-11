На прошедших месяц назад выборах народ ЛР не оценил усилий врача-общественника из далёкого Ливана, покорителя сердец латышских красавиц. Вместе с руководством Министерством здравоохранения 52-летний гастроэнтеролог прекратил исполнять и вождистские функции в «Новом Единстве». Какое же наследство мы получили от кунгса Абу Мери?

Единый процесс

Минздрав, несмотря на смену начальства, предлагает продолжить поэтапную интеграцию систем записи на приём в медучреждениях, объединив электронные направления, информацию о доступных услугах и запись пациентов в единый цифровой процесс.

«Цель создания единой системы э-записи — упростить для пациентов процесс получения медицинских услуг, исключить возможность многократной записи на приём по одному и тому же направлению, а также обеспечить прозрачность данных для планирования доступности услуг. Внедрение этой системы определено правительством как одна из приоритетных задач в сфере здравоохранения», — указано в документе, который поступил на согласование в правительственные инстанции в междувластное время, когда голосование в новый Сейм уже состоялось, но новое правительство утверждено ещё не было.

«В настоящее время, — откликнулся на ситуацию Минздрав, — пациентам приходится искать варианты для записи, обращаясь к различным каналам связи отдельных медицинских организаций. Единое решение позволит пациентам сравнивать доступные интервалы времени и выбирать наиболее подходящее место для получения услуги. Влияние такой системы на время ожидания приёма будет зависеть от степени участия медицинских учреждений, полноты данных, а также от обеспеченности персоналом и финансирования услуг».

Звонок друга

А пока что, между прочим, всё происходит благодаря старому доброму телефону. Вот и супруга моя некоторое время назад, получив от семейного врача направление, была ею же поставлена в электронную очередь на обследование. Критического, к счастью, случая не было — но всё же важно знать, что происходит в организме с годами.

Ну и вот: несмотря на то, что со смартфоном, что называется, «на ты», главная информация всё же поступила по звонку: для вас освободилось место в больнице, можете приезжать. Опять же, повезло, что никаких неотложных дел, мешающих госпитализации в режиме «прямо вот сейчас», не было. Притом что режим был не так чтобы совсем постельный: на выходные отпускали домой (хотя, разумеется, койко-день оплачивался). В итоге были получены ценнейшие не только для пациента, но, хотелось бы верить, и для национальной медицины сведения. Чего только не узнаешь про богатый внутренний мир за восемь суток!

Во всём этом пропадает только функция той самой электронной записи: почему бы уведомлению, скажем, не приходить в виде СМС? Ведь ООО Latvijas Digitālās veselības centrs (Латвийский центр цифрового здравоохранения, LDVC) разрабатывало всяческие идентификаторы и т. д. Хотя и сами доктора поругивают этот самый «единый портал». А физически сие юридическое лицо сидит в доме югендстиля на улице Лачплеша, 70A.

Кто первый надел халат, тот и доктор

Знакомьтесь, это Юрис Гайкис — единственный и неповторимый член правления вышеуказанного ООО. По специальности он у нас магистр права. До того как выписывать населению цифровые назначения, он служил директором Налогового управления Службы государственных доходов и председателем Совета по конкуренции.

В 2024 году, когда был объявлен конкурс на вакансию главы LDVC, соискателям было обещано 5500 евро в месяц до уплаты налогов. Тут, надо признать, господин Гайкис практически не просел в денюжках: новая председатель Совета по конкуренции Иева Шмите получила в общей сложности 67 796 евро в виде вознаграждения. Ну, примерно на 150 евро в месяц больше, чем нынче получает Юрис.

Многостаночник Юрис Гайкис собирал налоги, боролся с картелями, а теперь погрузился в медицину. (LETA)

Сама же компания, несмотря на то что полностью государственная, работает с огоньком: только за I полугодие получила прибыль в размере 332 288 евро. Собственный капитал составляет 19 077 198 евро (причём 20% основных средств — «нематериальные активы»).

Компания, 100%-ным держателем долей капитала которой является Минздрав, «обеспечивает реализацию проектов государственного уровня и оказание услуг учреждениям отрасли здравоохранения».

То есть одни госучреждения платят другому госучреждению средства налогоплательщиков. Всё — «в соответствии с государственным делегированием или правилами Кабинета министров», подтверждает официальный сайт ldvc.lv.

Девять миллионов рецептов

А вот, что называется, государственно-частное партнёрство: 28 мая сего года представители Центра и Минздрава провели переговоры с совладельцем ООО Mikrotīkls Джоном Мартином Талли — гражданином США, который получил второй паспорт, латвийский, с формулировкой «за особые заслуги» ещё пять лет назад.

В 2026 году, отчитывается LDVC, продолжалась работа над цифровым оформлением вакцинации. Вроде бы ковидобесие отступило, но, как видим, трудов всё это требует.

«Направление развития бизнеса», как прямо отчитывается Центр, включает в себя занесение в единую базу более чем 2 300 000 анализов, сделанных в 26 лабораториях. На серверах Центра хранятся также 800 000 записей визуальной диагностики, 600 000 электронных больничных листов, 200 000 больничных записей, или эпикризов, и 9 000 000 аптечных рецептов!

С 1 марта функционал Центра используют 1869 лечебных учреждений и врачей по всей республике. Ежедневно оформляется около 5000 электронных направлений.

При этом за первое полугодие 2026 года административные расходы Центра составили 398 969 евро (за аналогичный период прошлого года — 276 991 евро), хозяйственные же расходы — 2 026 171 евро. Тут сравнивать не с чем, ибо в отчёте за 2025 год стоит прочерк.

Ждём 2027 года

Через год, по уверениям Х. Абу Мери, в Латвии полностью устаканится вся электронная система здравоохранения.

В нынешнем октябре пока что проходили испытания безопасности — что немаловажно, учитывая, какие грандиозные провалы имели место совсем недавно в других важных государственных учреждениях…

В целом же цифровизация коснётся аж 113 видов медицинских услуг. Но плоды этого пожнёт уже новый шеф Минздрава. Надеюсь, что, когда пишется данный материал, он уже на пути в своё ведомство.