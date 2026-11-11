В одном доме тариф на отопление относительно стабилен, в другом рост счетов ощущается гораздо болезненнее, поэтому все больше людей начинают интересоваться альтернативами — пеллетами, индивидуальными котлами, солнечными панелями и тепловыми насосами, пишет LA.lv.

В частных домах внедрение таких решений сравнительно понятно, однако гораздо более сложный вопрос возникает в тот момент, когда тепловой насос хотят установить в квартире многоквартирного дома и отказаться от централизованного отопления.

О такой ситуации LA.LV пишет и один читатель.

«У моего друга в Риге в квартире установлен тепловой насос, и он рассказывает, что отопительный сезон обходится ему дешевле, чем при централизованном отоплении.

Я тоже начал думать, не стоит ли сделать то же самое. Живу в многоквартирном доме в Риге, поэтому хотел бы понять — могу ли я просто отказаться от центрального отопления и установить тепловой насос? Нужно ли согласие соседей, разрешение строительного управления, и что вообще делать в первую очередь?» — спрашивает читатель.

Разъяснение Рижского самоуправления показывает, что теоретически такое решение возможно, однако на практике это не то решение, которое один собственник квартиры может принять единолично.

Система отопления многоквартирного дома обычно является частью общей собственности, и отключение квартиры от нее может повлиять на теплоснабжение всего здания, поэтому самовольно отключать радиаторы, перестраивать стояки или устанавливать внешний блок теплового насоса на фасаде нельзя. Объем необходимых согласований зависит и от юридического статуса дома.

Если здание разделено на квартирную собственность, для установки внешнего блока теплового насоса на фасаде необходимо решение сообщества собственников квартир. «За» должно проголосовать большинство, то есть не менее 50% плюс один голос от всех собственников квартир дома, а не только от тех, кто пришел на собрание. Фасад является общей собственностью, поэтому один собственник квартиры не может сам решать вопрос о его сверлении или использовании. В свою очередь, если дом не разделен на квартирную собственность и принадлежит в идеальных долях, действует регулирование Гражданского закона, и в таком случае необходимо письменное согласие всех сособственников, то есть 100%.

Однако одного согласия соседей недостаточно. Установка теплового насоса может считаться устройством инженерных сетей здания или изменением фасада, поэтому может потребоваться техническое решение, подготовленное сертифицированным проектировщиком, и подача документов в Информационную систему строительства.

В зависимости от конкретного замысла это может быть уведомление о строительстве, пояснительная записка или другой строительный документ. Особенно возможны ограничения в историческом центре Риги и в памятниках культуры, где размещение наружных блоков на фасаде со стороны улицы во многих случаях не допускается. Тогда решение нужно искать со стороны двора, на крыше, в зоне балкона или в другом месте, где это не влияет на культурно-исторический облик здания.

В Риге дополнительно действуют и специальные правила теплоснабжения. В отдельных случаях перед устройством локального источника тепла документы необходимо подать в Департамент жилья и окружающей среды самоуправления государственного города Риги, а замысел может быть передан на оценку Комиссии по вопросам теплоснабжения. Для комиссии предусмотрена отдельная форма заявления на устройство локального источника тепла в собственности. Поэтому человеку, чья квартира в настоящее время подключена к централизованной системе AS “Rīgas siltums”, самоуправление рекомендует сначала связаться с управляющим дома, выяснить тип системы отопления конкретного здания, проконсультироваться с сертифицированным проектировщиком и затем обратиться в Департамент жилья и окружающей среды по поводу возможностей конкретной собственности.

Тепловых насосов в квартирах становится больше

Имеющиеся в распоряжении Рижского самоуправления данные показывают, что интерес к установке тепловых насосов в квартирах в последние годы существенно вырос. В 2024 году в Комиссию самоуправления по вопросам теплоснабжения поступило 24 заявки, а в 2025 году уже 33, что стало исторически самым высоким показателем. И в 2026 году интерес к безэмиссионным решениям отопления продолжается, хотя в квартирах по-прежнему часто выбирают газовое отопление, иногда комбинируя его с тепловым насосом.

Сводка самоуправления показывает, что с 2022 года количество заявок на установку тепловых насосов в квартирах выросло более чем в пять раз по сравнению с 2020 и 2021 годами и в последние годы держится примерно в пределах от 26 до 33 заявок в год. Однако в абсолютных цифрах заявок на установку газового отопительного оборудования в квартирах по-прежнему значительно больше.

Не только счет — нужно думать и о шуме, и о воде

Даже если тепловой насос для конкретной квартиры кажется экономически выгодным, самоуправление призывает учитывать и технические проблемы, которые могут ощутить остальные жители дома. Когда тепловой насос зимой работает на полной мощности, компрессор создает вибрацию, и если наружный блок прикреплен прямо к стене здания, вибрация может распространяться по конструкциям и создавать гул в соседних квартирах. Также необходимо решить вопрос отвода конденсата и воды при оттаивании, потому что зимой из наружного блока может вытекать значительное количество воды, которая не должна повреждать фасад, капать на окна соседей или создавать наледь на тротуаре.

Рижское самоуправление в целом поддерживает переход на более экологичные и энергоэффективные виды отопления и сокращение использования ископаемого топлива. Тепловые насосы оцениваются как энергоэффективное решение, поскольку они способны обеспечивать больше тепловой энергии, чем потребляют в виде электроэнергии, однако каждый случай рассматривается отдельно. Во внимание принимаются местоположение здания, зонирование теплоснабжения, доступность централизованного теплоснабжения, влияние на здание, окружающую среду и систему энергоснабжения города в целом.

Если все начнут отключаться, отопление для остальных может стать дороже

Есть и еще один аспект, о котором индивидуальный собственник квартиры, рассчитывая свою возможную экономию, может не задуматься. Если от централизованного теплоснабжения начнет отказываться все больше квартир, это теоретически может повлиять на расходы остальных клиентов. Для содержания централизованной системы необходимы тепловые сети, тепловые узлы, производственные мощности и другая инфраструктура, и значительная часть этих расходов сохраняется независимо от числа клиентов. Если потребителей становится меньше, расходы на содержание инфраструктуры в будущем, возможно, придется распределять между меньшим кругом клиентов.

Это, однако, не означает, что отказ одной квартиры от центрального отопления автоматически увеличит счета соседей. Фактическое влияние зависит от того, сколько клиентов отключается, происходит ли это на одной конкретной территории или рассеянно по всему городу, как меняются затраты на производство тепла и насколько успешно модернизируются тепловые сети. Именно поэтому Рижское самоуправление, оценивая смену вида отопления, смотрит не только на выгоды конкретного собственника квартиры, но и на работу системы централизованного теплоснабжения в целом.

Таким образом, для читателя, который хочет повторить опыт друга и установить в квартире тепловой насос, первым шагом является не покупка оборудования. Сначала нужно поговорить с управляющим дома, выяснить техническое решение системы отопления и юридический статус дома, получить оценку проектировщика и необходимое согласие собственников квартир. Только после этого можно приступать к согласованию в самоуправлении и оформлению строительной документации. В противном случае кажущееся более дешевым отопление может закончиться спором с соседями, требованием демонтировать оборудование или последствиями самовольного строительства.