Как часто приходится слышать, что люди уже даже не помнят, когда в последний раз покупали товары на кассе, где покупателей обслуживает продавец. Кассы самообслуживания для многих стали повседневностью, однако и на них порой возникают ситуации, которые заставляют других покупателей терять терпение.

Рихардс пишет в социальной медиаплатформе “Threads”: “Есть люди, которые на кассах самообслуживания сканируют товары, потом оплачивают, и только после этого начинают складывать свои товары в пакет. Меня это, честно говоря, немного бесит. Почему нельзя сразу класть свои отсканированные товары в пакет? Остальные стоят и ждут!”

Заглянув в раздел комментариев, видно, что мнения по этому вопросу расходятся. Одни согласны с Рихардсом, а другие считают, что каждый покупатель имеет право упаковывать свои покупки в удобном для себя темпе.

И Инге тоже есть что добавить: “Потому что товары в корзину или тележку складывают так — более прочные вниз, более хрупкие наверх. Если бы у кассы сразу складывали в сумку, внизу оказались бы более хрупкие товары. Тогда уж с таким же успехом можно сразу выбрасывать в мусор…”

Агнесе тоже не спешит: “На кассе самообслуживания я никуда торопиться не буду! Иди на обычную кассу, где товары швыряют, а сверху уже наваливают покупки следующих. Только поэтому я и выбираю кассу самообслуживания — буду складываться столько, сколько потребуется!” Кристине признаётся в хитрости: “Меня, в свою очередь, раздражают те нетерпеливые, которые уже дышат в затылок и не дают нормально закончить покупки. Только картой махну, как уже сопит рядом, когда же я наконец уберусь. Таким я демонстративно медленно складываю пакет.”

Кассы самообслуживания в Латвии работают уже более 15 лет Кассы самообслуживания впервые появились в мире в 1992 году в США, в штате Нью-Йорк. Автором идеи их создания был Ховард Шнайдер, который хотел создать систему, позволяющую покупателям самим сканировать товары и расплачиваться за них без помощи кассира.

В Латвии первые кассы самообслуживания в 2009 году внедрила сеть магазинов “Maxima” — в Риге, в магазине на улице Аугуста Деглава. В свою очередь, “Rimi” начала внедрять такие кассы в 2015 году, а “Lidl” открыла первые кассы самообслуживания в Латвии в августе 2024 года. Насколько сильно покупатели привыкли к такому способу покупок, иллюстрирует и опрос технологической компании “StrongPoint” 2026 года. В нём выяснилось, что 69% жителей Латвии за последние 12 месяцев из-за длинных очередей выбирали кассы самообслуживания.

36% опрошенных в таких ситуациях искали другую кассу с более короткой очередью, а 14% признали, что из-за длинной очереди покинули магазин, так и не совершив покупку.

Популярность касс самообслуживания видна и в данных торговых сетей. “Rimi” указала, что в 2026 году кассами самообслуживания воспользовались более половины её клиентов.

В свою очередь, “Lidl” в марте 2025 года сообщила, что в её магазинах на кассах самообслуживания совершается почти половина всех покупок. На тот момент по всей Латвии работало 326 таких касс в 36 магазинах.