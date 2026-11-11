Статистическое управление ЕС Eurostat сегодня обнародовала страшную таблицу - рейтинг стран ЕС в зависимости от количества зарегистрированных полицией убийств по отношению к числу жителей.

Самый большой процент убийств на 100 тысяч жителей в Литве - 2,63. На втором месте Латвия - 2,40 убийств на 100 тысяч жителей. Тройку замыкает еще одна страна Балтии - Эстония, на которую приходится 1,82 убийства на 100 тысяч. В первую пятерку также входят Финляндия и Бельгия.

Меньше всего убийств зафиксировано в Люксембурге - 0,30 на 100 тысяч. За ней следуют Италия и Чехия - 0,57 и 0,63 соответственно. Также мало убийств в расчете на 100 тысяч жителей в Нидерландах и Португалии.