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Латвия в числе «призеров» самого страшного рейтинга ЕС 1 227

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рейтинг Eurostat

Рейтинг Eurostat

Статистическое управление ЕС Eurostat сегодня обнародовала страшную таблицу - рейтинг стран ЕС в зависимости от количества зарегистрированных полицией убийств по отношению к числу жителей.

Самый большой процент убийств на 100 тысяч жителей в Литве - 2,63. На втором месте Латвия - 2,40 убийств на 100 тысяч жителей. Тройку замыкает еще одна страна Балтии - Эстония, на которую приходится 1,82 убийства на 100 тысяч. В первую пятерку также входят Финляндия и Бельгия.

Меньше всего убийств зафиксировано в Люксембурге - 0,30 на 100 тысяч. За ней следуют Италия и Чехия - 0,57 и 0,63 соответственно. Также мало убийств в расчете на 100 тысяч жителей в Нидерландах и Португалии.

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#Эстония #Литва #Латвия #преступность #безопасность #рейтинг #убийства #статистика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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