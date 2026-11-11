В ночь на среду, 11 ноября, жители сразу нескольких регионов Латвии получили предупреждения об угрозе в воздушном пространстве страны. В некоторых краях уровень опасности повышали до оранжевого, при котором населению рекомендуется укрыться в помещениях. Национальные вооруженные силы (НВС) задействовали подразделения противовоздушной обороны и дроны-перехватчики, а в воздух были подняты истребители НАТО. Утром военные раскрыли подробности произошедшего: несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Латвии или приблизились к ее границам, а один из них пересек значительную часть страны и улетел в Эстонию.

Как рассказал в интервью Латвийскому радио капитан 1-го ранга Национальных вооруженных сил Селдзис Грасманис, ночью было зафиксировано несколько воздушных целей, представлявших потенциальную угрозу. Часть из них действительно пересекла государственную границу, другие развернулись еще до входа в воздушное пространство Латвии, сообщает агентство LETA.

Наиболее продолжительный инцидент произошел с беспилотником, прибывшим со стороны Литвы. В сопровождении истребителей миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства он пролетел через несколько латвийских краев и затем направился в Эстонию.

Беспилотник из Литвы пролетел через пять краев Латвии

По словам Грасманиса, предупреждение в Айзкраукльском крае было объявлено из-за беспилотника, приближавшегося со стороны Литвы.

После пересечения границы Латвии летательный аппарат продолжил движение по территории страны. Его сопровождали истребители НАТО.

Беспилотник последовательно пролетел через пять краев:

Екабпилсский;

Мадонский;

Цесисский;

Гулбенский;

Смилтенский.

Затем примерно в районе Апе он покинул воздушное пространство Латвии и вошел в воздушное пространство Эстонии.

Именно с перемещением этого беспилотника была связана серия предупреждений, которые в течение ночи получали жители Земгале и Видземе.

Как развивались события: хронология ночных предупреждений

Серия предупреждений в центральной и северо-восточной части Латвии началась вскоре после двух часов ночи.

Около 2:20 в Айзкраукльском крае был объявлен желтый уровень предупреждения. Через несколько минут его повысили до оранжевого — наиболее высокого из двух предусмотренных уровней.

Примерно в то же время предупреждения желтого уровня получили жители Мадонского и Екабпилсского краев. Незадолго до 3:00 уровень предупреждения в Мадонском крае также повысили до оранжевого. Одновременно НВС сообщили о прекращении угрозы в Айзкраукльском и Екабпилсском краях.

Вскоре предупреждение отменили и в Мадонском крае, однако сообщения о возможной угрозе начали поступать из других районов.

Оранжевый уровень объявили в Цесисском крае, а желтый — в Смилтенском и Гулбенском. В последних двух краях уровень предупреждения практически сразу повысили до оранжевого. В Цесисском крае предупреждение отменили спустя несколько минут. Около 3:30 НВС сообщили о прекращении угрозы также в Смилтенском и Гулбенском краях.

После этого новых предупреждений не поступало.

Как стало известно из утренних разъяснений военных, последовательное объявление тревоги в разных краях было связано с перемещением беспилотника, пересекавшего территорию Латвии с юга на северо-восток.

Два объекта вторглись в Латвию со стороны восточной границы

Ситуация в Латгале развивалась отдельно от инцидента с беспилотником, прибывшим из Литвы.

По информации НВС, в Лудзенском крае предупреждение об угрозе воздушному пространству было объявлено в связи с двумя воздушными целями, которые действительно вторглись на территорию Латвии.

Еще одно предупреждение получили жители Краславского и Аугшдаугавского краев. Причиной стало приближение воздушной цели со стороны Беларуси.

Однако в этом случае нарушения государственной границы не произошло: объект так и не достиг территории Латвии.

Кроме того, в Балвском крае военные зафиксировали приближение сразу трех целей. Они двигались в направлении латвийской границы, но затем, не пересекая ее, повернули на север, оставаясь на территории России.

Таким образом, далеко не каждое объявленное ночью предупреждение означало фактическое нарушение воздушного пространства страны.

Что известно о беспилотниках и их дальнейшей судьбе?

Из утренних сообщений НВС следует, что воздушное пространство Латвии действительно было нарушено несколькими объектами.

При этом наиболее подробно военные рассказали о беспилотнике, который прибыл со стороны Литвы и под наблюдением истребителей НАТО проследовал через территорию Латвии в Эстонию.

Что произошло с двумя целями, вторгшимися в воздушное пространство страны в районе Лудзенского края, пока не уточняется.

Также не сообщается, кому принадлежали обнаруженные беспилотники, какого они были типа и с какой целью осуществляли полет.

Ранее литовская сторона сообщала о беспилотниках, нарушивших воздушное пространство Литвы. По ее информации, один из них покинул территорию страны в направлении Латвии.

Новые сведения НВС подтверждают, что один из беспилотников действительно прибыл в Латвию со стороны Литвы. Однако подробности его происхождения и обстоятельства первоначального появления в воздушном пространстве соседней страны пока не раскрыты.

Что означают желтый и оранжевый уровни предупреждения?

В Латвии используются два уровня предупреждений о возможной угрозе в воздушном пространстве.

Желтый уровень означает возможную угрозу. Он носит информационный характер и не требует от жителей специальных действий.

Оранжевый уровень означает более серьезную угрозу. В этом случае населению рекомендуется укрыться в помещениях и соблюдать правило двух стен — находиться за двумя капитальными стенами от внешней стороны здания.

Военные призывают жителей внимательно следить за официальными сообщениями и выполнять рекомендации в случае объявления предупреждений.

Почему подобные инциденты могут повторяться?

Национальные вооруженные силы ранее предупреждали, что на фоне продолжающейся войны России против Украины сохраняется вероятность приближения иностранных беспилотников к воздушному пространству Латвии или его нарушения.

В течение 2026 года жители Латгале и Видземе уже неоднократно получали предупреждения через систему сотового вещания.

На территории Латвии также фиксировались случаи падения беспилотников, в том числе сопровождавшиеся взрывами. В одном из инцидентов беспилотник был сбит. По предварительным оценкам, подобные происшествия могли быть связаны с беспилотниками, используемыми в российско-украинской войне.

Вместе с тем НВС подчеркивают, что предупреждения могут объявляться и в профилактических целях, когда воздушные объекты лишь приближаются к государственной границе.

События ночи на 11 ноября продемонстрировали оба сценария: часть беспилотников действительно вторглась в воздушное пространство Латвии, тогда как другие изменили направление движения, не пересекая границу. Один из аппаратов при этом преодолел значительную часть территории страны под наблюдением истребителей НАТО и продолжил полет в направлении Эстонии.