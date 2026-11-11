Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует возможные незаконные договорённости при закупках медицинского оборудования в семи латвийских больницах. В шести из семи уголовных процессов фигурирует одна и та же компания-поставщик. Два дела уже переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Два из семи уголовных процессов, связанных с возможными нарушениями при проведении закупок медицинского оборудования в больницах Латвии, переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования. Об bb.lv сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

За последние два года KNAB и Европейская прокуратура (EPPO) начали в общей сложности семь уголовных процессов по подозрению в незаконных договорённостях между сотрудниками государственных и муниципальных больниц и определёнными компаниями, занимающимися продажей и поставкой медицинского оборудования.

Предполагаемая цель таких договорённостей заключалась в обеспечении победы конкретных поставщиков в публичных закупках больниц.

Всего расследования охватывают восемь закупок в семи медицинских учреждениях:

Больнице травматологии и ортопедии;

Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня;

Видземской больнице;

Огрской районной больнице;

Лиепайской региональной больнице;

Баускской больнице;

Елгавской городской больнице.

В шести делах фигурирует один и тот же поставщик

По информации KNAB, в шести из семи уголовных процессов фигурирует одна и та же зарегистрированная в Латвии компания, специализирующаяся на продаже и поставке медицинских товаров.

При этом название предприятия антикоррупционное бюро не раскрывает.

Ранее программа Латвийского телевидения de facto сообщала, что в уголовных процессах, связанных с Видземской больницей и Больницей травматологии и ортопедии, фигурирует один и тот же поставщик — Arbor Medical korporācija.

Однако руководитель компании Даце Ратфелдере отрицала, что эти дела связаны с предприятием.

Почти 3,7 миллиона евро под вопросом

Как сообщалось ранее, 21 мая KNAB провело уголовно-процессуальные действия в рамках трёх уголовных процессов, связанных с возможными незаконными договорённостями должностных лиц Видземской больницы, Больницы травматологии и ортопедии и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня с конкретными поставщиками.

Речь идёт о четырёх публичных закупках.

По версии следствия, технические спецификации закупок могли быть специально адаптированы под требования определённых поставщиков медицинских товаров, чтобы обеспечить победу именно этих компаний.

Общая сумма договоров, на которые могли повлиять предполагаемые преступные действия, составляет не менее 3 679 964 евро. Эти средства выделялись из бюджетов Латвии и Европейского союза.

В рамках уголовных процессов были проведены обыски более чем на 17 объектах в разных местах Латвии, в том числе в Видземской больнице, Больнице травматологии и ортопедии и больнице имени Страдиня.

Тогда сообщалось, что четырём фигурантам уголовных процессов, среди которых два государственных должностных лица и два представителя предприятий, предоставлен процессуальный статус лица, имеющего право на защиту.

В Лиепае и Огре задержали семь должностных лиц

В рамках уголовных процессов о возможных нарушениях в Лиепайской региональной больнице и Огрской районной больнице были задержаны семь должностных лиц.

У борцов с коррупцией есть подозрения, что должностные лица этих больниц могли договориться как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров об обеспечении победы их компаний в нескольких публичных закупках.

KNAB обещает раскрыть новые подробности

В четверг, 12 ноября, в 10:30 KNAB проведёт в своих помещениях пресс-конференцию, посвящённую ходу расследований.

На ней также представят основные выводы анализа антикоррупционных планов латвийских больниц.

Кроме того, будут предложены возможные решения по усилению внутреннего контроля в медицинских учреждениях, повышению добросовестности участников закупок и снижению коррупционных рисков.

В пресс-конференции примут участие исполняющая обязанности начальника KNAB Инета Цируле, руководитель отдела стратегического анализа KNAB Инта Нолле, прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс и государственный секретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене.

Расследования охватывают семь больниц и восемь закупок медицинского оборудования. Особое внимание привлекает тот факт, что в шести из семи уголовных процессов фигурирует один и тот же поставщик, а общая сумма договоров, на которые могли повлиять предполагаемые нарушения в четырёх закупках, достигает почти 3,7 миллиона евро.

Передача двух дел в прокуратуру означает переход к следующему этапу уголовного процесса, но сама по себе не доказывает виновность фигурантов.

Новые подробности могут стать известны уже 12 ноября, когда KNAB представит информацию о ходе расследований и мерах по предотвращению коррупции в больничных закупках.