В ночь на 11 ноября воздушное пространство Латвии нарушили три беспилотника. Один из них пересёк страну с юга на север, а истребители НАТО сопровождали его, но так и не уничтожили. Национальные вооружённые силы Латвии объяснили, почему было принято такое решение.

Беспилотник, который минувшей ночью сопровождали истребители НАТО над Латвией, не удалось сбить, поскольку не сложились «соответствующие оперативные условия». Об этом говорится в заявлении Национальных вооружённых сил (НВС) для СМИ.

Военные напоминают, что в ночь на 11 ноября в воздушное пространство Латвии вошли три беспилотных летательных аппарата. Два из них ненадолго — на одну-две минуты — пересекли восточную границу страны, а третий пролетел через территорию Латвии с юга на север.

Во вторник около 23:30 в Лудзенском крае была объявлена угроза воздушному пространству в связи с кратковременным вторжением двух беспилотников. Вскоре после этого предупреждение о возможной угрозе было объявлено также в Краславском и Аугшдаугавском краях в связи с приближением ещё одного беспилотника к государственной границе Латвии со стороны Беларуси.

Позднее в Краславском крае уровень угрозы был повышен, а в Аугшдаугавском крае сохранялась возможная угроза. Однако этот летательный аппарат в воздушное пространство Латвии не вошёл.

По мере изменения ситуации уровень угрозы в Лудзенском и Краславском краях был понижен, а после полуночи предупреждения во всех трёх краях отменили.

Около часа ночи предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству было объявлено в Балвском крае, где позднее уровень угрозы повысили.

Предупреждения были связаны с приближением трёх беспилотников к государственной границе Латвии. Однако аппараты не вошли в воздушное пространство страны, изменили направление полёта и продолжили движение на север над территорией России. В результате угроза воздушному пространству была отменена.

Около 2:30 предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству было объявлено в Айзкраукльском крае, где вскоре уровень угрозы повысили. Одновременно предупреждения о возможной угрозе получили жители Екабпилсского и Мадонского краёв.

Причиной стал один беспилотник, который вошёл в воздушное пространство Латвии со стороны Литвы.

Около трёх часов ночи, когда беспилотник продолжал полёт над территорией Латвии, уровень угрозы был повышен в Мадонском крае. Предупреждение также объявили в Цесисском крае. Одновременно были отменены предупреждения в Екабпилсском и Айзкраукльском краях.

Позднее угроза в Мадонском крае была отменена, однако предупреждения о возможной угрозе объявили в Смилтенском и Гулбенском краях.

В обоих краях уровень угрозы впоследствии повысили, одновременно отменив предупреждение в Цесисском крае. После того как беспилотник покинул воздушное пространство Латвии, предупреждения в Смилтенском и Гулбенском краях также были отменены.

Почему беспилотник не сбили?

В ответ на угрозу, которую представлял этот беспилотник, истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии были подняты ещё в Литве. Они продолжили действия по реагированию и во время полёта беспилотника над территорией Латвии.

Как поясняют НВС, в конкретной ситуации не сложились необходимые оперативные условия для уничтожения беспилотника. При этом учитывалась и безопасность гражданского населения.

В результате беспилотник покинул воздушное пространство Латвии и продолжил полёт в направлении Эстонии. Позднее контакт с ним был потерян средствами наблюдения за воздушным пространством.

НВС совместно с союзниками по НАТО проведут оценку событий минувшей ночи, включая обнаружение угроз воздушному пространству, обмен информацией и предпринятые меры реагирования.

Цель проверки — определить возможные улучшения действий в подобных ситуациях в будущем.

В настоящее время подразделения НВС, оснащённые дронами-перехватчиками, размещены только в восточном приграничье.

НВС совместно с союзниками по НАТО продолжают наблюдение за воздушным пространством Латвии и готовы реагировать на возможные угрозы.

Что делать жителям при обнаружении беспилотника?

Военные призывают население следить за официальными сообщениями и выполнять указания ответственных служб.

При обнаружении подозрительного беспилотника, неизвестного объекта или его обломков жителям рекомендуется не приближаться к ним, не прикасаться к ним и немедленно сообщать о находке по единому номеру экстренной помощи 112.

НВС отмечают, что, пока продолжается российская агрессия против Украины, подобные случаи приближения иностранных беспилотников к воздушному пространству Латвии или их проникновения на территорию страны могут повторяться.

В этом году жители Латгалии и Видземе уже неоднократно получали предупреждения через систему сотового оповещения о возможной угрозе воздушному пространству.

Более того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии. В одном случае дрон был сбит, а в другом — упал самостоятельно.

Упомянутые инциденты с беспилотниками, вероятнее всего, были связаны с приближением или проникновением в воздушное пространство Латвии аппаратов, задействованных в российско-украинской войне.

В отдельных случаях беспилотники вообще не входили в воздушное пространство Латвии, а предупреждения рассылались преимущественно в профилактических целях.

Ночные события вновь показали, насколько сложной остаётся защита воздушного пространства Латвии от беспилотников. Несмотря на присутствие истребителей НАТО, один из дронов смог пересечь территорию страны и продолжить полёт в направлении Эстонии.

При этом военные подчёркивают, что решение об уничтожении беспилотника зависит не только от технической возможности его перехвата, но и от оперативной обстановки и рисков для мирного населения.

Особого внимания заслуживает тот факт, что подразделения НВС с дронами-перехватчиками сейчас находятся только в восточном приграничье, тогда как один из беспилотников проник в Латвию с юга. Предстоящая оценка действий НВС и союзников по НАТО должна показать, какие меры необходимо усовершенствовать для реагирования на подобные угрозы.