В ближайшие дни жителей Латвии ожидает преимущественно облачная погода с дождем и мокрым снегом. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курземе, а на побережье порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. К воскресенью немного потеплеет, а следующая неделя, по предварительным прогнозам, будет теплее нынешней.

В Латвии ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер: прогноз до конца недели

Вторая половина недели в Латвии пройдет под знаком переменчивой осенней погоды. Синоптики прогнозируют периодические дожди, мокрый снег и усиление ветра, сообщает агентство LETA.

Небо большую часть времени будет затянуто облаками, однако в пятницу солнечных прояснений ожидается больше.

Где выпадет больше всего осадков?

Наиболее дождливая погода ожидается в Курземе. Здесь осадки будут преимущественно в виде дождя. Меньше всего осадков синоптики прогнозируют в Земгале.

В остальных регионах временами возможны как дождь, так и мокрый снег. При этом постоянного снежного покрова прогноз не обещает.

Ветер усилится до 20 метров в секунду

В ближайшие дни в Латвии ожидается усиление ветра. В четверг, 12 ноября, он будет дуть преимущественно с юга, а в выходные сменит направление на западное и юго-западное.

Наиболее сильные порывы ожидаются на побережье, где скорость ветра может достигать 20 метров в секунду, или 72 километров в час.

Какая температура ожидается?

В течение ближайших дней существенных различий между дневной и ночной температурой не прогнозируется. Как ночью, так и днем столбики термометров будут показывать от 0 до +7 градусов.

В воскресенье, 15 ноября, температура воздуха может повыситься еще на пару градусов.

Таким образом, к концу недели в отдельных районах воздух может прогреться примерно до +9 градусов.

Что прогнозируют на следующую неделю?

По предварительным оценкам синоптиков, следующая неделя в Латвии в целом будет немного теплее нынешней. При этом устойчивой сухой погоды пока не ожидается: временами продолжатся дожди.

Более подробный прогноз температуры, осадков и ветра будет уточняться по мере приближения следующей недели.